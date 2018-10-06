Şenol Güneş Cenk Tosunu geri istiyor! - Galeri - Fotomaç
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    06 Ekim 2018, Cumartesi
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    GALERİ

    Şenol Güneş Cenk Tosun'u geri istiyor!

    Gol yollarında sıkıntı çeken, Borja ve Kokorin'den de umduğunu bulamayan Kartal'ın listesindeki isimlere Cenk Tosun da eklendi.
    6 Ekim 2018 Cumartesi, 00:14:02 Güncelleme: 00:20:34
    Şenol Güneş Cenk Tosun'u geri istiyor!
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    Şenol Güneş Cenk Tosunu geri istiyor!

    Önceki akşam deplasmanda alınan Malmö yenilgisi, Beşiktaş'ı devre arasında forvet transferi yapmaya adeta zorunlu kıldı.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Şenol Güneş Cenk Tosun'u geri istiyor!
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    Şenol Güneş Cenk Tosunu geri istiyor!

    Menajerler siyah-beyazlıların önüne bugüne kadar onlarca değişik isimler getirirken, Şenol Güneş'in gözü ise eski öğrencisi Cenk Tosun'da.

    Şenol Güneş Cenk Tosun'u geri istiyor!
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    Şenol Güneş Cenk Tosunu geri istiyor!

    Fikret Orman'ın hayali Miguel Borja kulübü Palmeiras'la sözleşme imzaladı.

    Şenol Güneş Cenk Tosun'u geri istiyor!
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    Şenol Güneş Cenk Tosunu geri istiyor!

    Menajerlerin önerdiği Kokorin ise, maliyeti yüksek olması nedeniyle kenarda duruyor.

    Şenol Güneş Cenk Tosun'u geri istiyor!
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    Şenol Güneş Cenk Tosunu geri istiyor!

    Şu an için Olivier Giroud veya Graziano Pelle gibi hem yaşlı, hem gol sorunu yaşayan, hem de maliyetleri çok yüksek oyuncular ise takıma uzak.

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