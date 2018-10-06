Şenol Güneş Cenk Tosunu geri istiyor! - Galeri - Fotomaç
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Şenol Güneş Cenk Tosun'u geri istiyor!
Gol yollarında sıkıntı çeken, Borja ve Kokorin'den de umduğunu bulamayan Kartal'ın listesindeki isimlere Cenk Tosun da eklendi.
6 Ekim 2018 Cumartesi, 00:14:02
Güncelleme: 00:20:34
Şenol Güneş Cenk Tosun'u geri istiyor!
Önceki akşam deplasmanda alınan Malmö yenilgisi, Beşiktaş'ı devre arasında forvet transferi yapmaya adeta zorunlu kıldı.
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Şenol Güneş Cenk Tosun'u geri istiyor!
Menajerler siyah-beyazlıların önüne bugüne kadar onlarca değişik isimler getirirken, Şenol Güneş'in gözü ise eski öğrencisi Cenk Tosun'da.
Şenol Güneş Cenk Tosun'u geri istiyor!
Fikret Orman'ın hayali Miguel Borja kulübü Palmeiras'la sözleşme imzaladı.
Şenol Güneş Cenk Tosun'u geri istiyor!
Menajerlerin önerdiği Kokorin ise, maliyeti yüksek olması nedeniyle kenarda duruyor.
Şenol Güneş Cenk Tosun'u geri istiyor!
Şu an için Olivier Giroud veya Graziano Pelle gibi hem yaşlı, hem gol sorunu yaşayan, hem de maliyetleri çok yüksek oyuncular ise takıma uzak.