Semedo kartal oluyor!

Siyah-beyazlı takımda teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda savunmaya transfer yapacak olan yönetimin, bonservisi İspanya La Liga ekiplerinden Villarreal'de olan ve Huesca'da kiralık olarak forma giyen Ruben Semedo'nun peşine düştüğü iddia edildi.



