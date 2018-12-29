29 Aralık 2018 Cumartesi, 00:04:18
Güncelleme: 07:49:10
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Semedo kartal oluyor!
Beşiktaş, transfer çalışmaları kapsamında Pepe'nin takımdan ayrılması sonrasında savunma hattını güçlendirmek için girişimlerini sürdürüyor.
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Semedo kartal oluyor!
Siyah-beyazlı takımda teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda savunmaya transfer yapacak olan yönetimin, bonservisi İspanya La Liga ekiplerinden Villarreal'de olan ve Huesca'da kiralık olarak forma giyen Ruben Semedo'nun peşine düştüğü iddia edildi.
Semedo kartal oluyor!
Q7 İLE KONUŞTU Siyah-beyazlıların, iki stoper adayından birisi olan Ruben Semedo ile ilgili Radio Huesca'dan sürpriz bir iddia geldi.
Semedo kartal oluyor!
Portekizli oyuncunun, Türkiye'ye gitmek istediği belirtildi. İspanyol radyosu Villareal'in Huesca'yı kiraladığı 24 yaşındaki stoperin kendisini isteyen Türk ekibine kendisini kurtarması için adeta yalvardığını dinleyenlerine duyurdu.
Semedo kartal oluyor!
Portekiz'den SAPO'da Semedo'yla Quaresma'nın konuştuğunu ve Beşiktaş' çağırdığını iddia etti.