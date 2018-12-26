Sadık Çiftpınar Beşiktaş yolunda - Galeri - Fotomaç
26 Aralık 2018, Çarşamba
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Sadık Çiftpınar Beşiktaş yolunda

Beşiktaş'ın E.Yeni Malatyaspor'da forma giyen başarılı futbolcu Sadık Çiftpınar'a teklif sunduğu iddia edildi.
26 Aralık 2018 Çarşamba, 11:56:45 Güncelleme: 12:09:25
Sadık Çiftpınar Beşiktaş yolunda

Sarı-kırmızılı takımda 4 sezondur forma giyen ve Süper Lig performansıyla dikkatleri çeken defans oyuncusu Sadık'a Beşiktaş'ın talip olduğu belirtiliyor.

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Sadık Çiftpınar Beşiktaş yolunda

Teknik Direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda çalışma başlatan siyah-beyazlı yönetimin, 26 yaşına girmeye hazırlanan futbolcuyu renklerine bağlamak istediği iddia edildi.

Sadık Çiftpınar Beşiktaş yolunda

E. Yeni Malatyaspor'da ortaya koyduğu istikrarlı futbolla dikkat çeken Sadık için yönetimin, bu hafta içerisinde hem oyuncu hem de kulübüyle resmi temaslara başlayacağı konuşuluyor.

Sadık Çiftpınar Beşiktaş yolunda

Son 4 sezondur E. Yeni Malatyaspor'da forma giyen Sadık, ligin ilk yarısında 16 karşılaşmada görev yaptı.Tecrübeli futbolcunun da ikinci yarıda İstanbul takımında görev yapmaya sıcak baktığı ifade ediliyor.

Sadık Çiftpınar Beşiktaş yolunda

Galatasaray altyapısından yetişen başarılı oyuncuyla Trabzonspor'un da ilgilendiği iddialar arasında.

Sadık Çiftpınar Beşiktaş yolunda
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