Ryan Babelden sözleşme şartı - Galeri - Fotomaç
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Ryan Babel'den sözleşme şartı
6 Temmuz 2018 Cuma, 09:01:24
Güncelleme: 09:03:03
Ryan Babel'den sözleşme şartı
Beşiktaşlı yöneticiler, Flamengo'nun 7 milyon Euro bonservis bedeli önerdiği Ryan Babel'in menajeri ile bir araya geldi.
Ryan Babel'den sözleşme şartı
Yapılan görüşmede, siyah-beyazlıların sözleşme uzatmak için oyuncuya aldığı ücret olan 2.1 milyon Euro'yu teklif ettiği,
Ryan Babel'den sözleşme şartı
Babel'in menajerinin ise "Aynı şartlarda mukavele düşünmüyoruz" diyerek zam talebinde bulunduğu öğrenildi.
Ryan Babel'den sözleşme şartı
Bu arada Flamengo Teknik Direktörü Barbieri, Babel için, "Ajax'tan yetişmiş, dünya çapında bir futbolcu. Yeteneğinden şüphemiz yok" açıklamasını yaptı.
Ryan Babel'den sözleşme şartı