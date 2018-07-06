Ryan Babelden sözleşme şartı - Galeri - Fotomaç
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    06 Temmuz 2018, Cuma
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    Ryan Babel'den sözleşme şartı

    6 Temmuz 2018 Cuma, 09:01:24 Güncelleme: 09:03:03
    Ryan Babel'den sözleşme şartı
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    • 5
    Ryan Babelden sözleşme şartı

    Beşiktaşlı yöneticiler, Flamengo'nun 7 milyon Euro bonservis bedeli önerdiği Ryan Babel'in menajeri ile bir araya geldi.

    Ryan Babel'den sözleşme şartı
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    • 5
    Ryan Babelden sözleşme şartı

    Yapılan görüşmede, siyah-beyazlıların sözleşme uzatmak için oyuncuya aldığı ücret olan 2.1 milyon Euro'yu teklif ettiği,

    Ryan Babel'den sözleşme şartı
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    • 5
    Ryan Babelden sözleşme şartı

    Babel'in menajerinin ise "Aynı şartlarda mukavele düşünmüyoruz" diyerek zam talebinde bulunduğu öğrenildi.

    Ryan Babel'den sözleşme şartı
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    Ryan Babelden sözleşme şartı

    Bu arada Flamengo Teknik Direktörü Barbieri, Babel için, "Ajax'tan yetişmiş, dünya çapında bir futbolcu. Yeteneğinden şüphemiz yok" açıklamasını yaptı.

    Ryan Babel'den sözleşme şartı
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    • 5
    Ryan Babelden sözleşme şartı
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