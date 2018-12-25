Ryan Babel'den Comolli'ye olay mesaj! - Fotomaç
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Ryan Babel'den Comolli'ye olay mesaj!
Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel'den Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'ye olay mesaj.
25 Aralık 2018 Salı 22:21
Güncelleme: 26.12.2018 07:53
Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Babel'in takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Beşiktaş'ın sözleşme uzatmak için görüştüğü Babel, istediği yıllık ücretle yönetimin elini kolunu bağladı.
Babel'in menajeri ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Beşiktaş ile iplerin koptuğunu belirtmişti.
Beşiktaşlı yıldız ile ilgili bu gelişmelerin ardından flaş bir detay ortaya çıktı.
Daha önce Galatasaray'a mesaj gönderen Ryan Babel'in menajeri bu kez direkt Semih Özsoy'a ulaştı…