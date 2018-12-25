Ryan Babel'den Comolli'ye olay mesaj! - Fotomaç
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Ryan Babel'den Comolli'ye olay mesaj!

Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel'den Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'ye olay mesaj.
25 Aralık 2018 Salı 22:21 Güncelleme: 26.12.2018 07:53
Ryan Babel'den Comolli'ye olay mesaj!

Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Babel'in takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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Ryan Babel'den Comolli'ye olay mesaj!

Beşiktaş'ın sözleşme uzatmak için görüştüğü Babel, istediği yıllık ücretle yönetimin elini kolunu bağladı.

Ryan Babel'den Comolli'ye olay mesaj!

Babel'in menajeri ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Beşiktaş ile iplerin koptuğunu belirtmişti.

Ryan Babel'den Comolli'ye olay mesaj!

Beşiktaşlı yıldız ile ilgili bu gelişmelerin ardından flaş bir detay ortaya çıktı.

Ryan Babel'den Comolli'ye olay mesaj!

Daha önce Galatasaray'a mesaj gönderen Ryan Babel'in menajeri bu kez direkt Semih Özsoy'a ulaştı…

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