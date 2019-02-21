Ryan Babel dönüyor mu? - Fotomaç
21 Şubat 2019, Perşembe
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Ryan Babel dönüyor mu?

Ara transferde Fulham'a gönderilen Ryan Babel'in İngiliz ekibinin küme düşmesi halinde yeniden siyah-beyazlılara 'geri döneceği' iddia edildi.
21 Şubat 2019 Perşembe 07:58 Güncelleme: 21.02.2019 08:02
Ryan Babel dönüyor mu?

Beşiktaş'tan İngiliz ekibi Fulham'a transfer olan Ryan Babel'in, sezon sonunda yeniden siyah-beyazlı kulübe geri dönebileceği ifade edildi.

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Ryan Babel dönüyor mu?

Hollandalı oyuncu, ara transfer döneminde Beşiktaş yönetimi ile yaptığı yeni sözleşmenin rakamları konusunda anlaşma sağlayamamış, bunun üzerine de menajerine haber vererek gitmek istediğini söylemişti.

Ryan Babel dönüyor mu?

Babel, Fulham'dan gelen teklif kabul etti ve Beşiktaş yönetimi de gitmesine izin verdi. Ancak, evdeki hesap çarşıya uymadı..

Ryan Babel dönüyor mu?

Babel'in büyük umutlarla transfer olduğu Fulham, Hollandalı yıldızın da forma giydiği 4 maçta 1 galibiyet, 3 yenilgi aldı.

Ryan Babel dönüyor mu?

26 maçta topladığı 17 puanla son sıradaki Huddersfield'ın üzerinde yer alan Fulham'ın düşme hattıyla arasında ise 8 puan fark var.

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