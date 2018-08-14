Ryan Babel Beşiktaşın tarihine geçti!

Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel tarihe geçti
14 Ağustos 2018 Salı, 12:19:37
Güncelleme: 12:24:42
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Ryan Babel Beşiktaş'ın tarihine geçti!
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Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Akhisarspor'u 2-1 yendiği maçta takımı adına bir gol atan Ryan Babel, Vodafone Park'ta etkili performansıyla dikkati çekiyor.
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Ryan Babel Beşiktaş'ın tarihine geçti!
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Siyah-beyazlı ekibe 2016-2017 sezonun devre arasında transfer olan Hollandalı futbolcu, takımının Vodafone Park'ta yaptığı son iki karşılaşmayı boş geçmedi ve fileleri havalandırdı. Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Lig 3. ön eleme turunda Avusturya temsilcisi LASK Linz'i 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada galibiyet golünü atan 31 yaşındaki oyuncu, sonraki Akhisarspor karşılaşmasında da fileleri havalandırmayı başardı.
Ryan Babel Beşiktaş'ın tarihine geçti!
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Ryan Babel, siyah-beyazlı formayla Vodafone Park'ta tarihi golleri atan isim oldu.
Ryan Babel Beşiktaş'ın tarihine geçti!
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Geçen sezon Süper Lig'de Osmanlıspor ile oynanan ve Beşiktaş'ın 5-1 üstünlüğüyle tamamlanan karşılaşmada 3 gol birden atan Ryan Babel, siyah-beyazlı takımın Vodafone Park'taki resmi maçlarında 100. golünü attı.
Ryan Babel Beşiktaş'ın tarihine geçti!
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Hollandalı futbolcu, Vodafone Park'ta oynanan lig maçlarında da takımı adına 100. golü atan isim olarak dikkati çekti. Beşiktaş'ın Akhisarspor ile oynadığı karşılaşmada 2. golü kaydeden Babel, siyah-beyazlı ekibin resmi maçlardaki 100. golünü de atan isim olarak tarihe geçti. Tecrübeli futbolcu, böylece Dolmabahçe'de iki "Dalya" birden yapmayı başardı.