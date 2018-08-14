Ryan Babel Beşiktaşın tarihine geçti!

Hollandalı futbolcu, Vodafone Park'ta oynanan lig maçlarında da takımı adına 100. golü atan isim olarak dikkati çekti. Beşiktaş'ın Akhisarspor ile oynadığı karşılaşmada 2. golü kaydeden Babel, siyah-beyazlı ekibin resmi maçlardaki 100. golünü de atan isim olarak tarihe geçti. Tecrübeli futbolcu, böylece Dolmabahçe'de iki "Dalya" birden yapmayı başardı.