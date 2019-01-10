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Roma resmen açıkladı!
Beşiktaş'ın yıldız ismi Oğuzhan Özyakup'un Roma'nın listesinde olduğu söyleniyordu. Roma Sportif Direktörü Monchi, konuyla ilgili açıklamada bulundu.
10 Ocak 2019 Perşembe, 15:28:36
Güncelleme: 15:56:33
Beşiktaş'tan ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu olan Oğuzhan'ın durumu belli oldu.
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Yıldız isim sezon içinde 'kötü performansı' gerekçesiyle tribünler tarafından sıkça protestolara uğradı.
Oğuzhan'ın da bu eleştirilerden etkilendiği gözlenirken, gelecekteki durumu merak konusuydu.
Hakkında bir çok takıma transfer olacağı söylenen milli futbolcu, son dönemde İtalyan Roma takımıyla anılıyordu.
İtalyan La Gazzetta dello Sport gazetesi, Daniele de Rossi'nin sakatlığında orta saha rotasyonunu genişletmek isteyen Roma'nın Oğuzhan'ı istediğini yazmıştı.