Roma resmen açıkladı! - Galeri - Fotomaç
10 Ocak 2019, Perşembe
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Roma resmen açıkladı!

Beşiktaş'ın yıldız ismi Oğuzhan Özyakup'un Roma'nın listesinde olduğu söyleniyordu. Roma Sportif Direktörü Monchi, konuyla ilgili açıklamada bulundu.
10 Ocak 2019 Perşembe, 15:28:36 Güncelleme: 15:56:33
Roma resmen açıkladı!

Beşiktaş'tan ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu olan Oğuzhan'ın durumu belli oldu.

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Roma resmen açıkladı!

Yıldız isim sezon içinde 'kötü performansı' gerekçesiyle tribünler tarafından sıkça protestolara uğradı.

Roma resmen açıkladı!

Oğuzhan'ın da bu eleştirilerden etkilendiği gözlenirken, gelecekteki durumu merak konusuydu.

Roma resmen açıkladı!

Hakkında bir çok takıma transfer olacağı söylenen milli futbolcu, son dönemde İtalyan Roma takımıyla anılıyordu.

Roma resmen açıkladı!

İtalyan La Gazzetta dello Sport gazetesi, Daniele de Rossi'nin sakatlığında orta saha rotasyonunu genişletmek isteyen Roma'nın Oğuzhan'ı istediğini yazmıştı.

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