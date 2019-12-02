Rıdvan Dilmen'den olay yorum! 'Abdullah Avcı ve Sergen Yalçın...' - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
02 Aralık 2019, Pazartesi
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Rıdvan Dilmen'den olay yorum! "Abdullah Avcı ve Sergen Yalçın..."

Süper Lig'in 13. hafta kapanış karşılaşmasında Beşiktaş, Kayserispor ile karşılaştı. Vodafone Park'ta oynanan maçı siyah-beyazlılar 4-1 kazandı. Mücadelenin ardından değerlendirmeler yapan ünlü spor yorumcusu ve eski futbolcu Rıdvan Dilmen, flaş yorumlarda bulundu.
2 Aralık 2019 Pazartesi 23:20 Güncelleme: 02.12.2019 23:20
Rıdvan Dilmen'den olay yorum! Abdullah Avcı ve Sergen Yalçın...

Süper Lig'de 13. hafta heyecanı sona erdi.

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Rıdvan Dilmen'den olay yorum! Abdullah Avcı ve Sergen Yalçın...

Haftanın kapanış karşılaşmasında Beşiktaş ile Kayserispor karşı karşıya geldi.

Rıdvan Dilmen'den olay yorum! Abdullah Avcı ve Sergen Yalçın...

Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi siyah-beyazlılar 4-1 kazandı.

Rıdvan Dilmen'den olay yorum! Abdullah Avcı ve Sergen Yalçın...

Maçın ardından NTV Spor'da yayınlanan %100 Futbol programında değerlendirmeler yapan ünlü spor yorumcusu ve eski futbolcu Rıdvan Dilmen, flaş yorumlarda bulundu.

Rıdvan Dilmen'den olay yorum! Abdullah Avcı ve Sergen Yalçın...

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