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Rıdvan Dilmen'den olay yorum! "Abdullah Avcı ve Sergen Yalçın..."
Süper Lig'in 13. hafta kapanış karşılaşmasında Beşiktaş, Kayserispor ile karşılaştı. Vodafone Park'ta oynanan maçı siyah-beyazlılar 4-1 kazandı. Mücadelenin ardından değerlendirmeler yapan ünlü spor yorumcusu ve eski futbolcu Rıdvan Dilmen, flaş yorumlarda bulundu.
2 Aralık 2019 Pazartesi 23:20
Güncelleme: 02.12.2019 23:20
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Süper Lig'de 13. hafta heyecanı sona erdi.
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Haftanın kapanış karşılaşmasında Beşiktaş ile Kayserispor karşı karşıya geldi.
Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi siyah-beyazlılar 4-1 kazandı.
Maçın ardından NTV Spor'da yayınlanan %100 Futbol programında değerlendirmeler yapan ünlü spor yorumcusu ve eski futbolcu Rıdvan Dilmen, flaş yorumlarda bulundu.