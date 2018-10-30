Rıdvan Dilmenden Oğuzhan Özyakup yorumu

Usta yorumcu Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor'u 4-1 mağlup ettiği maçı yorumladı. Roco'nun kendi kalesine attığı gol hakkında da konuşan Dilmen, ''Kırmızı kart doğru mu? Doğru. Penaltı kararı doğru mu? Doğru. Fakat Beşiktaş'in yediği golü dünyada gidin sorun yüz kişi de beş kişi belki bilmem diyebilir.'' diye konuştu.
30 Ekim 2018 Salı, 07:27:04
Güncelleme: 07:28:22
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Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, evinde Çaykur Rizespor'u 4-1 mağlup etti. Beşiktaş'a galibiyeti getiren goller Mustafa Pektemek (2), Caner ve Vagner Love'dan geldi. Rize'nin tek golü ise Roco (KK)'dan geldi.
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Rizespor'un attığı golde Beşiktaşlı futbolcular yoğun itirazda bulunurken hakem Bülent Yıldırım, VAR'a gittikten sonra golü verdi. NTV'de maçı yorumlayan Dilmen ise, ''Kırmızı kart doğru mu? Doğru. Penaltı kararı doğru mu? Doğru. Fakat Beşiktaş'in yediği golü dünyada gidin sorun yüz kişi de beş kişi belki bilmem diyebilir.'' diye konuştu.
Dilmen'in açıklamaları şu şekilde:
"Perşembe günü yaşanan 2-4'lük maçtan sonra taraftar tepki göstermişti. Medenice sözler vardı. Sonra Şenol hoca için bu maç başladı, güven nasıl kazanacağız diye. Şenol hoca, kendi teknik direktörlüğünde hiç 11'de oynatmadığı Pektemek ile başladı. Transfer döneminde biri gelse, Beşiktaş hemen verecekti, ona vereceğimiz para tasarruf olarak düşünüyorlardı. Birkaç kulübe gitme ihtimali vardı."
''Pektemek, gol demek''
"Pektemek, gol demek. Larin demek, gol demek diye insanın aklına gelir mi? Pektemek'in üzerine yapışmış bir güzel imajı var. İnşallah kötü imajı olan sakatlık olmasın."
''Quaresma'nın oyununu beğeniyorum ama...''
"Quaresma'nın oyununu beğeniyorum ama istikrarsızlığını beğenmiyorum. En büyük özelliği kesme olan bu oyuncuyla oynarken, atamayanlar düşünsün. Şenol hoca da, Pektemek'i niye oynatmadım diye düşünsün."