Rıdvan Dilmenden Oğuzhan Özyakup yorumu

Dilmen'in açıklamaları şu şekilde:

"Perşembe günü yaşanan 2-4'lük maçtan sonra taraftar tepki göstermişti. Medenice sözler vardı. Sonra Şenol hoca için bu maç başladı, güven nasıl kazanacağız diye. Şenol hoca, kendi teknik direktörlüğünde hiç 11'de oynatmadığı Pektemek ile başladı. Transfer döneminde biri gelse, Beşiktaş hemen verecekti, ona vereceğimiz para tasarruf olarak düşünüyorlardı. Birkaç kulübe gitme ihtimali vardı."