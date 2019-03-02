Rıdvan Dilmen: 'Bu saatten sonra Şenol Güneş Beşiktaş'ta kalmaz' - Fotomaç
02 Mart 2019, Cumartesi
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Rıdvan Dilmen: "Bu saatten sonra Şenol Güneş Beşiktaş'ta kalmaz"

Sabah gazetesi yazarı Rıdvan Dilmen, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 2-2 sona eren İstikbal Mobilya Kayserispor - Beşiktaş mücadelesini özel bir televizyon kanalında yorumladı.

2 Mart 2019 Cumartesi 20:07 Güncelleme: 02.03.2019 20:08
Rıdvan Dilmen: Bu saatten sonra Şenol Güneş Beşiktaş'ta kalmaz

Rıdvan Dilmen'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

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Rıdvan Dilmen: Bu saatten sonra Şenol Güneş Beşiktaş'ta kalmaz

"FENERBAHÇE DERBİSİNDEN SONRA BİR DÜŞÜŞ VAR"

"Beşiktaş'ın üstünlüğüyle başlayan bir maç oldu. Ligin ilk yarısının sonundan itibaren Beşiktaş puan kaybetmemişti ama öyle bir puanlar kaybetti ki 1-0 kaybetseler bu kadar problem olmazdı. Oyuncular, teknik heyet ve camia Fenerbahçe derbisinden sonra bir düşüş yaşandı."

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Rıdvan Dilmen: Bu saatten sonra Şenol Güneş Beşiktaş'ta kalmaz

"ŞENOL GÜNEŞ BEŞİKTAŞ'TA KALMAZ"

"Beşiktaş hep beraber bu duruma düştü. Şenol Güneş gerekirse ayrılabilir, gerekirse daha önce anlaşabilir. Bu konu tam 45 gündür Türk futbolunun gündeminde. Gidecek olan bir teknik direktörle çalışan oyuncu grubu var. Bu saatten sonra kimse bana 'Şenol Güneş sezon sonuna kadar Beşiktaş'ın başında kalacak' diyemez. Bence de kalmaz."

Rıdvan Dilmen: Bu saatten sonra Şenol Güneş Beşiktaş'ta kalmaz

"YÖNETİM VE ŞENOL GÜNEŞ TARAFTARDAN ÇEKİNDİ"

"Yönetim ve Şenol Güneş taraftardan çekindi. Sakatlar çoğaldı, Pepe gitti, o oldu, bu oldu ve bu günlere geldi. Maç eksiğiyle Galatasaray'ın kaç puan gerisine düştüler. Beşiktaş her sene şampiyon olmayabilir ama bazen sıkıntıları kendiniz yaratabilirsiniz."

Rıdvan Dilmen: Bu saatten sonra Şenol Güneş Beşiktaş'ta kalmaz

"ŞENOL HOCA KULÜPLERLE KAVGAYI BIRAKMALI"

"Umarım Şenol Hoca başarılı olur, Allah yardımcısı olsun. Bir ricam var, 2002'de Şenol Hocamı istiyorum. Kulüplerle kavgayı bıraksın. "2002'deki gibi herkesin sevdiği bir Şenol Güneş olsun. 'Fenerbahçe büyük takımlara karşı iyi oynuyor' gibi bir şey söyledi. Kulüpçülük, Milli Takım'ın önüne geçti. Şenol Hoca'dan beklentim, her statta iyi şekilde karşılanması. bu potansiyel onda var."

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