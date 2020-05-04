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04 Mayıs 2020, Pazartesi
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Resmi teklif yapıldı! İşte Beşiktaş'ın yeni kalecisi

Loris Karius ile yola devam etmeme kararı alan Beşiktaş'ta kaleci arayışları hız kesmeden sürerken, flaş bir gelişme ortaya çıktı. 32 yaşındaki İspanyol kalecinin menajeri, siyah-beyazlı ekibin resmi teklif yaptığını duyurdu. İşte detaylar...

4 Mayıs 2020 Pazartesi 06:37 Güncelleme: 04.05.2020 06:37
Resmi teklif yapıldı! İşte Beşiktaş'ın yeni kalecisi

Liverpool'dan iki sezonluğuna kiralanan 26 yaşındaki Alman file bekçisi Loris Karius'un kontratının son aylarına girilirken, Beşiktaş'ta 1 numaralı gündeme kaleci transferi alındı.

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Resmi teklif yapıldı! İşte Beşiktaş'ın yeni kalecisi

Sergen Yalçın'ın takımda kalmasını veto ettiği Karius ile yolları ayıracak olan siyah-beyazlı ekipte genç kalecilerin geleceği de büyük ölçüde netleşti.

Resmi teklif yapıldı! İşte Beşiktaş'ın yeni kalecisi

Yalçın ile görüşen yönetim, Utku Yuvakuran ve Ersin Destanoğlu'nun da takımda kalmasına sıcak bakıyor.

Resmi teklif yapıldı! İşte Beşiktaş'ın yeni kalecisi

47 yaşındaki başarılı çalıştırıcı, iki genç oyuncuyla önümüzdeki günlerde bir araya gelerek görüşme yapacak ve ardından son kararını yönetime bildirecek.

Resmi teklif yapıldı! İşte Beşiktaş'ın yeni kalecisi

YERLİDE İKİ ADAY!

Siyah-beyazlılarda yerli kaleci adayları da transfer listesinin üst sıralarında yer alıyor. Başakşehir ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Volkan Babacan'ın, kulübüyle kendisinin görüşerek bonservisiyle gelme ihtimali var.

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