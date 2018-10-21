Real Madrid Beşiktaşlı yıldızı istiyor! - Galeri - Fotomaç
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Real Madrid Beşiktaşlı yıldızı istiyor!
La Liga'da zor günler geçiren Real Madrid, Beşiktaşlı yıldız isme talip oldu
21 Ekim 2018 Pazar, 19:13:38
Güncelleme: 19:15:41
Tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşayan Real Madrid'de teknik direktör Julen Lopetegui'nin koltuğu sallanıyor.
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Eflatun-beyazlılar, Zinedine Zidane'ın ayrılığı sonrası İspanyol teknik adam Lopetegui'yi takımın başına getirdi.
Lopetegui yönetiminde ve Ronaldo'suz sezona başlayan Real Madrid son haftalarda büyük düşüş yaşadı.
Madrid ekibi, ligde oynadığı son 4 maçta 3 yenilgi 1 beraberlik yaşadı. Real Madrid, 4 maçta yalnızca 1 gol atabildi. .
Real'in son olarak La Liga'da taraftarları önünde Levante'ye yenilmesi Lopetegui'yi eleştiri oklarının hedefi haline getirdi.