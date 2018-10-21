Real Madrid Beşiktaşlı yıldızı istiyor! - Galeri - Fotomaç
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    21 Ekim 2018, Pazar
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    Real Madrid Beşiktaşlı yıldızı istiyor!

    La Liga'da zor günler geçiren Real Madrid, Beşiktaşlı yıldız isme talip oldu
    21 Ekim 2018 Pazar, 19:13:38 Güncelleme: 19:15:41
    Real Madrid Beşiktaşlı yıldızı istiyor!

    Tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşayan Real Madrid'de teknik direktör Julen Lopetegui'nin koltuğu sallanıyor.

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    Real Madrid Beşiktaşlı yıldızı istiyor!

    Eflatun-beyazlılar, Zinedine Zidane'ın ayrılığı sonrası İspanyol teknik adam Lopetegui'yi takımın başına getirdi.

    Real Madrid Beşiktaşlı yıldızı istiyor!

    Lopetegui yönetiminde ve Ronaldo'suz sezona başlayan Real Madrid son haftalarda büyük düşüş yaşadı.

    Real Madrid Beşiktaşlı yıldızı istiyor!

    Madrid ekibi, ligde oynadığı son 4 maçta 3 yenilgi 1 beraberlik yaşadı. Real Madrid, 4 maçta yalnızca 1 gol atabildi. .

    Real Madrid Beşiktaşlı yıldızı istiyor!

    Real'in son olarak La Liga'da taraftarları önünde Levante'ye yenilmesi Lopetegui'yi eleştiri oklarının hedefi haline getirdi.

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