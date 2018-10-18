Quaresmadan flaş Şenol Güneş açıklaması! - Galeri - Fotomaç
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Quaresma'dan flaş Şenol Güneş açıklaması!
Portekizli futbolcu Ricardo Quaresma, Instagram TV'ye özel yaptığı açıklamada, Şenol Güneş'le başlarda anlaşamadıklarını ancak zamanla bu sorunun ortadan kalktığını söyledi.
18 Ekim 2018 Perşembe, 17:19:16
Güncelleme: 17:22:28
Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, siyah-beyazlı takımın resmi instagram hesabına özel bir röportaj verdi.
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Kariyeri hakkında birçok soruyu cevaplayan Portekizli yıldız, teknik direktör Şenol Güneş ile ilgili de konuştu.
İşte Quaresma'nın Instagram TV'ye verdiği röportajından öne çıkanlar:
PEPE DÜNYANIN EN İYİ STOPERLERİNDEN
"Pepe ile Porto'da beraber oynadık. Pepe, dünyanın en iyi stoperlerinden biriydi, ileriki dönemlerde bunu ispatladı. Buraya geldikten sonra arkadaşlığımız daha da arttı."
"Dünyanın en iyi oyuncularından birisi. Saha içinde ve dışında süper bir oyuncu. Umarım ömür boyu Pepe ile arkadaşlığımız devam eder."