Beşiktaş'tan flaş karar! 6 isim kamp kadrosunda yok
Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını 26 puanla 7'nci sırada tamamlayan Beşiktaş, 2'nci devre hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla başlayacak. Siyah-beyazlı ekibe, teknik direktör Şenol Güneş tarafından 11 gün izin verilmişti. Yarın Antalya'da toplanacak olan Beşiktaş, 14 Ocak tarihine kadar Belek bölgesinde hazırlıklarını devam edecek. Siyah-Beyazlılar devre arası kampında 3 tane de hazırlık maçı yapacak.
2 Ocak 2019 Çarşamba, 11:27:28
Güncelleme: 11:52:11
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Ligin ikinci yarısına Antalya'da hazırlanacak olan Beşiktaş'ta Şenol Güneş 6 ismi kamp kadrosuna dahil etmedi. Yarın Belek'te toplanacak olan Siyah-Beyazlılar devre arası kampında 3 tane de hazırlık maçı yapacak.
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BEŞİKTAŞ'IN MAÇ PROGRAMI ŞU ŞEKİLDE:
8 OCAK SALI 16.00 Beşiktaş - Helmond Sport
11 OCAK CUMA 17.00 Beşiktaş - Greuther Fürth
14 OCAK PAZARTESİ 17.00 Beşiktaş - Dinamo Zagreb
ARTIK TÜM YETKİ ŞENOL GÜNEŞ'TE
Beşiktaş, ligin ilk yarısını özellikle son haftasını oldukça çalkantılı geçirmişti. UEFA Avrupa Ligi'nden elenen siyah-beyazlılarda ligdeki son 3 maçta 7 puan kaybedilince başta teknik direktör Şenol Güneş'in geleceği olmak üzere bir çok futbolcunun da durumu yüksek sesle tartışılmaya başlanmıştı.
Yönetim Kurulu ise tartışmaların çok fazla uzamasına müsade etmeyerek Şenol Güneş'e sahip çıkmış ve sözleşmeyi 1 yıl daha uzatma teklifi yapılacağını açıklamıştı.
Yönetim Kurulunun açıklamayı yaptığı 26 Aralık tarihinden bu yana konu ile ilgili net bir cevabı olmayan Güneş'in başkan Fikret Orman ile bir araya gelerek kararını açıklaması beklenen gelişmeler arasında.