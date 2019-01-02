Quaresma krizi! Araya Şenol Güneş girdi - Galeri - Fotomaç
03 Ocak 2019, Perşembe
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Quaresma krizi! Araya Şenol Güneş girdi

Kulübe ihtarname çeken Q7, Larin'le birlikte önce Antalya'daki kamp kadrosuna alınmamıştı.

2 Ocak 2019 Çarşamba, 23:02:09 Güncelleme: 07:55:24
Quaresma krizi! Araya Şenol Güneş girdi

Beşiktaş'ta dün sıcak saatler yaşandı... Quaresma'nın alacaklarını alamadığı gerekçesiyle kulube ihtarname çekmesi ortalığı karıştırdı.

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Quaresma krizi! Araya Şenol Güneş girdi

Yönetim Portekizli yıldızın bu davranışı üzerine Quaresma'nın Larin'le birlikte Antalya kampına götürülmemesi kararını aldı.

Quaresma krizi! Araya Şenol Güneş girdi

Bu kararın ardından yöneticiler Güneş'le görüşme yaptı.

Quaresma krizi! Araya Şenol Güneş girdi

Kampa götürülmesi iyi olur

Şenol Güneş yönetimin kararı üzerine, "Verdiğiniz karara saygı duyuyorum.

Quaresma krizi! Araya Şenol Güneş girdi

Ancak Quaresma ve Larin'in kampa götürülmesinden yanayım. Aksi taktirde kamp dönemi sıkıntı yaşayabiliriz" dedi.

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