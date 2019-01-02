Quaresma krizi! Araya Şenol Güneş girdi - Galeri - Fotomaç
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Quaresma krizi! Araya Şenol Güneş girdi
Kulübe ihtarname çeken Q7, Larin'le birlikte önce Antalya'daki kamp kadrosuna alınmamıştı.
2 Ocak 2019 Çarşamba, 23:02:09
Güncelleme: 07:55:24
Beşiktaş'ta dün sıcak saatler yaşandı... Quaresma'nın alacaklarını alamadığı gerekçesiyle kulube ihtarname çekmesi ortalığı karıştırdı.
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Yönetim Portekizli yıldızın bu davranışı üzerine Quaresma'nın Larin'le birlikte Antalya kampına götürülmemesi kararını aldı.
Bu kararın ardından yöneticiler Güneş'le görüşme yaptı.
Kampa götürülmesi iyi olur
Şenol Güneş yönetimin kararı üzerine, "Verdiğiniz karara saygı duyuyorum.
Ancak Quaresma ve Larin'in kampa götürülmesinden yanayım. Aksi taktirde kamp dönemi sıkıntı yaşayabiliriz" dedi.