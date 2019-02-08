Quaresma için tek seçenek Rusya!

Quaresma'nın gidişi yılan hikayesine döndü. Bonservissiz olarak Porto'ya gitmek isteyen ancak bu konuda yönetimden olumsuz cevap alan Portekizli yıldız için son seçenek Rusya...
8 Şubat 2019 Cuma, 09:36:37
Güncelleme: 09:37:46
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Ricardo Quaresma takımda kaldı. Başkan Orman'ın, "Seni bonservis bedeli almadan bir yere göndermem" dediği Quaresma bedelsiz olarak Porto'ya gidemedi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Suudi Arabistan'dan teklifler geldi, yönetim 'Gidebilirsin' dedi; bu kez de Portekizli kabul etmedi.
Avrupa'da Q7'nin maaşını ödeyebilecek ülkelerden sadece Rusya'da transfer devam ediyor. Quaresma ya Rusya'ya gidecek ya burada kalacak.
GİTMEDİM, KALDIM, FORMDAYIM! Yönetimin bedelsiz ayrılmasına izin vermediği Ricardo Quaresma, Şenol Güneş'le özel bir görüşme yaptı.
Ayrılma talebini direkt Serdal Adalı'ya bildiren Portekizli, takımda kalma isteği içinse teknik patron Güneş'e giderek, "Gidemedim, kaldım. Hiç idmanları aksatmamıştım. Formum da yerinde. Oynamaya hazırım" dedi.