Quaresma için tek seçenek Rusya! - Fotomaç
08 Şubat 2019, Cuma
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Quaresma için tek seçenek Rusya!

Quaresma'nın gidişi yılan hikayesine döndü. Bonservissiz olarak Porto'ya gitmek isteyen ancak bu konuda yönetimden olumsuz cevap alan Portekizli yıldız için son seçenek Rusya...
8 Şubat 2019 Cuma, 09:36:37 Güncelleme: 09:37:46
Quaresma için tek seçenek Rusya!

Ricardo Quaresma takımda kaldı. Başkan Orman'ın, "Seni bonservis bedeli almadan bir yere göndermem" dediği Quaresma bedelsiz olarak Porto'ya gidemedi.

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Quaresma için tek seçenek Rusya!

Suudi Arabistan'dan teklifler geldi, yönetim 'Gidebilirsin' dedi; bu kez de Portekizli kabul etmedi.

Quaresma için tek seçenek Rusya!

Avrupa'da Q7'nin maaşını ödeyebilecek ülkelerden sadece Rusya'da transfer devam ediyor. Quaresma ya Rusya'ya gidecek ya burada kalacak.

Quaresma için tek seçenek Rusya!

GİTMEDİM, KALDIM, FORMDAYIM!
Yönetimin bedelsiz ayrılmasına izin vermediği Ricardo Quaresma, Şenol Güneş'le özel bir görüşme yaptı.

Quaresma için tek seçenek Rusya!

Ayrılma talebini direkt Serdal Adalı'ya bildiren Portekizli, takımda kalma isteği içinse teknik patron Güneş'e giderek, "Gidemedim, kaldım. Hiç idmanları aksatmamıştım. Formum da yerinde. Oynamaya hazırım" dedi.

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