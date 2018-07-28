Beşiktaşlı Pepeye Premier Ligden inanılmaz teklif! - Galeri - Fotomaç
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Beşiktaşlı Pepe'ye Premier Lig'den inanılmaz teklif!
İngiliz basını Premier Lig ekibinin Beşiktaş'lı Pepe için hazırladığı çılgın teklifi duyurdu!
28 Temmuz 2018 Cumartesi, 11:28:43
Güncelleme: 11:34:08
Pepe'ye Premier Lig'den inanılmaz teklif!
Hissedarları arasında Pepe'nin menajeri Jorge Mendes'in de bulunduğu Wolverhampton Wanderers bir ses getirecek transferi bitirmek istiyor.
Pepe'ye Premier Lig'den inanılmaz teklif!
Birmingham Mail'in de yer alan habere göre Premier Lig temsilcisi Beşiktaş'ın yıldızı Pepe'ye talip oldu.
Pepe'ye Premier Lig'den inanılmaz teklif!
Aralarında Pepe ve Quaresma gibi birçok dünyaca ünlü yıldız oyuncunun menajerliğini yürüten Jorge Mendes'in hissedarlarından olan kulüp, Portekizden birçok oyuncu transfer gerçekleştirmişti.
Pepe'ye Premier Lig'den inanılmaz teklif!
Haberde Pepe için 7 milyon Pound'luk (Yaklaşık 45 milyon TL) miktar gözden çıkarıldığı kaydedildi.
Pepe'ye Premier Lig'den inanılmaz teklif!
İki takımın anlaşması durumunda ise Pepe'ye haftalık 80 bin sterlin (502 bin TL) ödeyeceği bildirildi.