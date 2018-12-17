Pepenin ayrılığı sonrası flaş iddia! Rıdvan Dilmen...

"PEPE GİTTİ BİRÇOK ADAY DAHA GİDECEK"

"Pepe gitti birçok aday daha gidecek. Galatasaray'da Gomis gitti, Fenerbahçe'de gidenler oldu, Ankaragücü ekonomik sıkıntılar vs. Bu yıl bu kural bildiğim kadarıyla 4 yıl alınmış diye biliyorum. Bundan sonraki yıllarda en azından 2020 yılından itibaren ona göre transfer yapsınlar."