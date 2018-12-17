Pepenin ayrılığı sonrası flaş iddia! Rıdvan Dilmen...

Pepe'nin ayrılığı sonrası flaş iddia! Rıdvan Dilmen...
2-2 berabere biten Beşiktaş - Trabzonspor maçını değerlendiren Rıdvan Dilmen, Portekizli savunmacı Pepe'nin Beşiktaş'tan ayrılmasıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu...
17 Aralık 2018 Pazartesi, 07:38:15
Güncelleme: 07:42:46
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Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş evinde Trabzonspor'la 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçla iki takım da puanını 26'ya yükseltirken futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, karşılaşmayı ve Pepe-Beşiktaş ayrılığını özel bir kanalda değerlendirdi. İşte Dilmen'in o değerlendirmeleri...
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"ÜZÜLEN TRABZONSPOR'DUR" "16 hafta boyunca neredeydiniz? Heyecan ve zaman zaman kalite anlamında şahane bir 100 dakika oynandı. Üzülen muhtemelen Trabzonspor'dur. Beşiktaş buruk bir sevinç yaşıyordur."
"HAKEM MÜKEMMEL MAÇ YÖNETTİ" "Halil Umut Meler bu kadar gergin, atmosferi yüksek ve hızlı oynanan oyunda -küçük küçük hatalar yapmış olsa da- mükemmel maç yönetti. Oyuncular kadar koştu, pozisyonlara yakındı, gördüğünü çalmaya çalıştı. Zaten biz [maça] bu kadar övgü yağdırıyorsak hakemin de payı vardır. "
"PEPE GİTTİ BİRÇOK ADAY DAHA GİDECEK" "Pepe gitti birçok aday daha gidecek. Galatasaray'da Gomis gitti, Fenerbahçe'de gidenler oldu, Ankaragücü ekonomik sıkıntılar vs. Bu yıl bu kural bildiğim kadarıyla 4 yıl alınmış diye biliyorum. Bundan sonraki yıllarda en azından 2020 yılından itibaren ona göre transfer yapsınlar."
"TRABZON'DAN ÖNEMLİ DEĞERLER ÇIKTI" "Türkiye'de Trabzonspor'un şampiyonluklara ambargo koydukları dönemde nüfus kağıdında Trabzonlu oyuncular yazıyordu. Cemil, Turgay, Şenol, Dobi Hasan, İskender, Ahmet, Hüseyin gibi önemli değerler çıkmıştır Trabzon'dan."
"KENDİ KÜLTÜRÜYLE YÜZLEŞME ŞANSI DOĞDU" "Bu ekonomik sıkıntılardan Abdülkadir, Yusuf, Hüseyin gibi oyuncular doğuyor. Kendi kültürüyle yüzleşme şansı doğdu. Ünal hoca Konyalıdır ama Trabzonspor'da sürekli görev yapmıştır."