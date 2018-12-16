Pepe ayrılmadan bunu da yapmış! Çok şaşıracaksınız - Galeri - Fotomaç
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Pepe ayrılmadan bunu da yapmış! Çok şaşıracaksınız
Beşiktaş'ta Pepe ile yollar ayrıldı. Portekizli dünya yıldızının gitmeden önce büyük bir olaya daha imza attığı öğrenildi.
16 Aralık 2018 Pazar, 09:52:01
Güncelleme: 09:55:55
Beşiktaş'ta bir devir sona erdi. Pepe ile yollar ayrıldı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Bir süredir sakat olduğu gerekçesiyle siyah-beyazlı ekipten uzak olan Pepe'nin sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.
ALACAKLARI İÇİN TFF'YE GİTMİŞTİ
Portekizli futbolcu bir süre önce alacakları ödenmediği için TFF'ye başvurmuştu.
Maddi olarak kulüple sorunlar yaşayan Pepe'nin yönetime ayrılmak istediği iletmesi sonrası taraflar anlaşarak yolları ayırdı.
Alacaklarından vazgeçen deneyimli yıldızın sözleşmesi feshedildi.