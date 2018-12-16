Pepe ayrılmadan bunu da yapmış! Çok şaşıracaksınız - Galeri - Fotomaç
16 Aralık 2018, Pazar
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Pepe ayrılmadan bunu da yapmış! Çok şaşıracaksınız

Beşiktaş'ta Pepe ile yollar ayrıldı. Portekizli dünya yıldızının gitmeden önce büyük bir olaya daha imza attığı öğrenildi.
16 Aralık 2018 Pazar, 09:52:01 Güncelleme: 09:55:55
Pepe ayrılmadan bunu da yapmış! Çok şaşıracaksınız

Beşiktaş'ta bir devir sona erdi. Pepe ile yollar ayrıldı.

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Pepe ayrılmadan bunu da yapmış! Çok şaşıracaksınız

Bir süredir sakat olduğu gerekçesiyle siyah-beyazlı ekipten uzak olan Pepe'nin sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

Pepe ayrılmadan bunu da yapmış! Çok şaşıracaksınız

ALACAKLARI İÇİN TFF'YE GİTMİŞTİ

Portekizli futbolcu bir süre önce alacakları ödenmediği için TFF'ye başvurmuştu.

Pepe ayrılmadan bunu da yapmış! Çok şaşıracaksınız

Maddi olarak kulüple sorunlar yaşayan Pepe'nin yönetime ayrılmak istediği iletmesi sonrası taraflar anlaşarak yolları ayırdı.

Pepe ayrılmadan bunu da yapmış! Çok şaşıracaksınız

Alacaklarından vazgeçen deneyimli yıldızın sözleşmesi feshedildi.

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