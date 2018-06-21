Pastore'nin Beşiktaş kararı (21 Haziran Beşiktaş transfer gündemi)

Vida'ya İngiltere'den talip!

Şampiyonlar Ligi'nden uzak geçireceği yeni sezon öncesi takım bütçesini düşürecek olan Beşiktaş'ta Domagoj Vida'nın Rusya performansı yüz güldürdü. Dünya Kupası'nda Hırvatistan formasıyla 90 dakika oynadığı Nijerya maçında geçer not alan tecrübeli stoperin, özgüvenli futbolu ve savunmadaki uyumu İngilizlerin de dikkatini çekti. Ada'dan ismi açıklanmayan bir kulübün menajerler aracılığıyla futbolcunun durumu hakkında bilgi topladığı ve önümüzdeki günlerde Beşiktaş'ın kapısını çalmaya hazırlandığı öğrenildi.

YILLIK 3 MİLYON EURO ALIYOR

Geçen sezon devre arasında Dinamo Kiev'den bonservissiz gelen 29 yaşındaki savunma oyuncusu Vida'nın, siyah-beyazlı kulüp ile 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Yıllık 3 milyon Euro kazanan Vida için cazip bir teklif gelmesi halinde Beşiktaş yönetiminin satışa sıcak bakacağı kaydedildi. ( Sabah / 19 Haziran)