Ozan Tufandan sonra yeni iddia! Fenerbahçeden Beşiktaşa... - Galeri - Fotomaç
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    04 Ekim 2018, Perşembe
    CANLI ENGLISH
    GALERİ

    Ozan Tufan'dan sonra yeni iddia! Fenerbahçe'den Beşiktaş'a...

    4 Ekim 2018 Perşembe, 12:00:44 Güncelleme: 12:19:25
    Ozan Tufan'dan sonra yeni iddia! Fenerbahçe'den Beşiktaş'a...
    • 1
    • 6
    Ozan Tufandan sonra yeni iddia! Fenerbahçeden Beşiktaşa...

    Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Siyah-Beyazlılarla ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Ozan Tufan'dan sonra yeni iddia! Fenerbahçe'den Beşiktaş'a...
    • 2
    • 6
    Ozan Tufandan sonra yeni iddia! Fenerbahçeden Beşiktaşa...

    Beşiktaş ve Fenerbahçe arasındaki transfer görüşmesi Ozan Tufan ile başlamıştı... Beşiktaş, Ozan'ı takas yoluyla kadrosuna katmak için Sarı-Lacivertlilere teklifte bulunmuş fakat bu kabul görmemişti...

    Ozan Tufan'dan sonra yeni iddia! Fenerbahçe'den Beşiktaş'a...
    • 3
    • 6
    Ozan Tufandan sonra yeni iddia! Fenerbahçeden Beşiktaşa...

    Santrfor alarak bu bölgedeki açığı gidermek isteyen Beşiktaş'a Fenerbahçe'nin golcüsü Soldado önerildi.

    Ozan Tufan'dan sonra yeni iddia! Fenerbahçe'den Beşiktaş'a...
    • 4
    • 6
    Ozan Tufandan sonra yeni iddia! Fenerbahçeden Beşiktaşa...

    Daha önce menajeri tarafından G.Saray'a önerilen İspanyol golcü Roberto Soldado'nun teklif edildiği belirtildi.

    Ozan Tufan'dan sonra yeni iddia! Fenerbahçe'den Beşiktaş'a...
    • 5
    • 6
    Ozan Tufandan sonra yeni iddia! Fenerbahçeden Beşiktaşa...

    İddiaya göre menajeri, "Oyuncum Ocak'ta imza atmaya hazır" ifadelerini kullandı.

    Ozan Tufan'dan sonra yeni iddia! Fenerbahçe'den Beşiktaş'a...
    • 6
    • 6
    Ozan Tufandan sonra yeni iddia! Fenerbahçeden Beşiktaşa...
    DİĞER GALERİLER
    Daha Fazla Gör
      BİZE ULAŞIN
      BİZE ULAŞIN