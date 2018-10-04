Ozan Tufandan sonra yeni iddia! Fenerbahçeden Beşiktaşa...

Ozan Tufan'dan sonra yeni iddia! Fenerbahçe'den Beşiktaş'a...
4 Ekim 2018 Perşembe, 12:00:44
Güncelleme: 12:19:25
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Ozan Tufan'dan sonra yeni iddia! Fenerbahçe'den Beşiktaş'a...
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Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Siyah-Beyazlılarla ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Ozan Tufan'dan sonra yeni iddia! Fenerbahçe'den Beşiktaş'a...
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Beşiktaş ve Fenerbahçe arasındaki transfer görüşmesi Ozan Tufan ile başlamıştı... Beşiktaş, Ozan'ı takas yoluyla kadrosuna katmak için Sarı-Lacivertlilere teklifte bulunmuş fakat bu kabul görmemişti...
Ozan Tufan'dan sonra yeni iddia! Fenerbahçe'den Beşiktaş'a...
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Santrfor alarak bu bölgedeki açığı gidermek isteyen Beşiktaş'a Fenerbahçe'nin golcüsü Soldado önerildi.
Ozan Tufan'dan sonra yeni iddia! Fenerbahçe'den Beşiktaş'a...
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Daha önce menajeri tarafından G.Saray'a önerilen İspanyol golcü Roberto Soldado'nun teklif edildiği belirtildi.
Ozan Tufan'dan sonra yeni iddia! Fenerbahçe'den Beşiktaş'a...
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İddiaya göre menajeri, "Oyuncum Ocak'ta imza atmaya hazır" ifadelerini kullandı.
Ozan Tufan'dan sonra yeni iddia! Fenerbahçe'den Beşiktaş'a...