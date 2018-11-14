Ozan Tufan ve Tolgay Arslan takası gerçekleşiyor!

Fenerbahçe ve Beşiktaş sorunlu yıldızları Tolgay Arslan ve Ozan Tufan'ı ara transfer döneminde takas etmek için harekete geçti.
14 Kasım 2018 Çarşamba, 18:15:03
Güncelleme: 18:17:06
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Ara transfer dönemi yaklaştıkça transfer iddiaları da hareketlenmeye başladı.
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Bugün spor basının yer alan haberlerde Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin sorun yaşadığı ve kadro dışı bıraktığı yıldız oyuncuları Tolgay Arslan ve Ozan Tufan'ı takas etmeye hazırlandığı iddia edildi.
Beşiktaş, Sivasspor maçı kadrosuna alınmayan Tolgay Arslan ile Fenerbahçe'de uzun süredir kadro dışı olan Ozan Tufan'ın takas edilmesi fikrine iki tarafın yöneticilerinin sıcak bakmaya başladığı belirtildi.
Ocak ayında dev takasın gerçekleşme ihtimalinin hayli yüksek olduğu iddia edildi.
Kanarya'nın kadro dışı bıraktığı Ozan Tufan'ın, eski hocası Şenol Güneş'le çalışmak istediği belirtildi.