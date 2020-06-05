Haberler
Galeri
Orta sahaya yeni dinamo! Hollandalı yıldız Beşiktaş yolunda
Orta sahaya yeni dinamo! Hollandalı yıldız Beşiktaş yolunda
Corona virüsü arasında transfer çalışmalarına ağırlık veren Beşiktaş, orta sahaya yapacağı takviyeyle sükse yapmayı planlıyor. Siyah-beyazlı yönetimin, Hollanda Ligi'nde forma giyen tecrübeli ismi gündemine alırken, yıldız orta sahaya müthiş bir teklifte bulundu. İşte o isim ve detaylar... Son dakika Beşiktaş haberleri
5 Haziran 2020 Cuma 06:41
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, genç ve gelecek vadeden isimlerin yanı sıra kadrosuna tecrübeli bir yıldızı da katıp taraftarda heyecan yaratmak istiyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Siyah-beyazlı yönetim, bu doğrultuda takıma tecrübesiyle katkı verecek kaliteli isimlere yönelmişti.
Kartal bu yönde araştırmalarını sürdürürken, birçok isim gündeme gelmişti.
Tüm bu araştırmalar sonrası Beşiktaş, aradığı ismi Hollanda'da buldu.
LEROY FER'DE SONA DOĞRU
Orta sahasını güçlendirmek için harekete geçen siyah-beyazlıların, Hollandalı yıldız Leroy Fer'in işini bitirmek üzere olduğu öne sürüldü.