Orta sahaya yeni dinamo! Hollandalı yıldız Beşiktaş yolunda - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
05 Haziran 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Orta sahaya yeni dinamo! Hollandalı yıldız Beşiktaş yolunda

Orta sahaya yeni dinamo! Hollandalı yıldız Beşiktaş yolunda

Corona virüsü arasında transfer çalışmalarına ağırlık veren Beşiktaş, orta sahaya yapacağı takviyeyle sükse yapmayı planlıyor. Siyah-beyazlı yönetimin, Hollanda Ligi'nde forma giyen tecrübeli ismi gündemine alırken, yıldız orta sahaya müthiş bir teklifte bulundu. İşte o isim ve detaylar... Son dakika Beşiktaş haberleri
5 Haziran 2020 Cuma 06:41
Orta sahaya yeni dinamo! Hollandalı yıldız Beşiktaş yolunda

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, genç ve gelecek vadeden isimlerin yanı sıra kadrosuna tecrübeli bir yıldızı da katıp taraftarda heyecan yaratmak istiyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Orta sahaya yeni dinamo! Hollandalı yıldız Beşiktaş yolunda

Siyah-beyazlı yönetim, bu doğrultuda takıma tecrübesiyle katkı verecek kaliteli isimlere yönelmişti.

Orta sahaya yeni dinamo! Hollandalı yıldız Beşiktaş yolunda

Kartal bu yönde araştırmalarını sürdürürken, birçok isim gündeme gelmişti.

Orta sahaya yeni dinamo! Hollandalı yıldız Beşiktaş yolunda

Tüm bu araştırmalar sonrası Beşiktaş, aradığı ismi Hollanda'da buldu.

Orta sahaya yeni dinamo! Hollandalı yıldız Beşiktaş yolunda

LEROY FER'DE SONA DOĞRU

Orta sahasını güçlendirmek için harekete geçen siyah-beyazlıların, Hollandalı yıldız Leroy Fer'in işini bitirmek üzere olduğu öne sürüldü.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    SON DAKİKA
    SON DAKİKA