Beşiktaş'ta teknik direktör için henüz net karar verilmedi. Şenol Güneş'ten boşalacak koltuğua kimin geçeceği belirsizliğini koruyor. Başkan Fikret Orman yöneticilerle fikir alışverişinde bulundu. İşte ayrıntılar...
22 Mayıs 2019 Çarşamba 07:59
Güncelleme: 22.05.2019 08:02
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Beşiktaş'ta teknik direktör konusunda arayışlar tüm hızıyla sürerken başkan Fikret Orman ve yöneticiler bu konuyu sonuçlandırmak için yoğun bir çaba içerisinde. Spor Toto Süper Lig'de ilk 2 şansı kalmayan Beşiktaş'ta tek gündem teknik direktör.
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Şenol Güneş'in Milli Takım'a gidecek olmasından dolayı yeni sezona yeni bir hocayla girecek olan siyah-beyazlılar, arayışlarını sürdürüyor.
Kara Kartal'ın teknik adam listesinde Abdullah Avcı, Mircea Lucescu ve Sergen Yalçın ismi öne çıkıyor.
Başakşehir'le şampiyonluğu hep son maçlarda kaçıran Avcı'nın Şenol Güneş sonrasındaki dönemde en doğru tercih olacağını düşünen Orman'ın başarılı çalıştırıcı ile önümüzdeki günlerde bir araya gelmesi bekleniyor.
Avcı'nın Beşiktaş'ın sunduğu projeye inanması halinde kulübünden ayrılık için anlayış isteyeceği belirtildi.