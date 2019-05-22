Beşiktaş'ta teknik direktör konusunda arayışlar tüm hızıyla sürerken başkan Fikret Orman ve yöneticiler bu konuyu sonuçlandırmak için yoğun bir çaba içerisinde. Spor Toto Süper Lig'de ilk 2 şansı kalmayan Beşiktaş'ta tek gündem teknik direktör.