Oğuzhan Özyakuptan Fenerbahçeye mesaj! - Galeri - Fotomaç
29 Aralık 2018, Cumartesi
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Oğuzhan Özyakup'tan Fenerbahçe'ye mesaj!

Beşiktaş'tan ayrılması gündemde olan Oğuzhan Özyakup için flaş bir iddia ortaya atıldı.
28 Aralık 2018 Cuma, 22:51:29 Güncelleme: 07:51:32
Oğuzhan Özyakuptan Fenerbahçeye mesaj!

Beşiktaş'ta taraftarların tepki gösterdiği Oğuzhan'dan sürpriz bir hamle geldi.

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Oğuzhan Özyakuptan Fenerbahçeye mesaj!

Ozi, kendisini daha önce defalarca isteyen Fenerbahçe'ye adeta açık kapı bıraktı.

Oğuzhan Özyakuptan Fenerbahçeye mesaj!

Aziz Yıldırım döneminde aracılar vasıtasıyla getirilen teklifleri hiç dinlemeyen Oğuzhan'ın "Anlaşırlarsa gelirim" demeye başladığı belirtildi.

Oğuzhan Özyakuptan Fenerbahçeye mesaj!

Oğuzhan'ın devre arasında Beşiktaş'tan ayrılacağı iddia ediliyor.

Oğuzhan Özyakuptan Fenerbahçeye mesaj!

Yıldız oyuncu, bu sezon gösterdiği etkisiz performansla siyah-beyazlı taraftarların tepkisini çekti.

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