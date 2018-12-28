Oğuzhan Özyakuptan Fenerbahçeye mesaj! - Galeri - Fotomaç
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Oğuzhan Özyakup'tan Fenerbahçe'ye mesaj!
Beşiktaş'tan ayrılması gündemde olan Oğuzhan Özyakup için flaş bir iddia ortaya atıldı.
28 Aralık 2018 Cuma, 22:51:29
Güncelleme: 07:51:32
Beşiktaş'ta taraftarların tepki gösterdiği Oğuzhan'dan sürpriz bir hamle geldi.
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Ozi, kendisini daha önce defalarca isteyen Fenerbahçe'ye adeta açık kapı bıraktı.
Aziz Yıldırım döneminde aracılar vasıtasıyla getirilen teklifleri hiç dinlemeyen Oğuzhan'ın "Anlaşırlarsa gelirim" demeye başladığı belirtildi.
Oğuzhan'ın devre arasında Beşiktaş'tan ayrılacağı iddia ediliyor.
Yıldız oyuncu, bu sezon gösterdiği etkisiz performansla siyah-beyazlı taraftarların tepkisini çekti.