Oğuzhan Özyakup ayrılıyor mu? Fikret Orman açıkladı

"Beşiktaşlı oyuncuların Beşiktaş'la ilişkilerini yönetmek de işlerimden biri. İyi ayrılanlar var, onlara hep sahip çıkıyoruz. Hocalık yapanların yanında duruyoruz. Bayram Bektaş, Tamer Tuna, Rıza hoca, Mehmet hoca, Samet hoca gibi isimler bizim camiamızın insanları, biz de sahip çıkıyoruz. Nihat Kahveci gibi bazıları var, Beşiktaş'ta tefecilik yapıp en kötü zamanında 1 milyon avro para alanlar var. Onlara yapmıyorum. Burak, Beşiktaş'a gelir, gelmez diye bir durum yok. Beşiktaş üzerinden oyuncuyu zedelemelerine müsaade etmiyorum. Söylediklerimin özü bu. Burak, Beşiktaşlıyım diyor. Ben de onun Beşiktaşlı olmasından gurur duyuyorum. Oyuncu yere düşmüş, bu futbolun içinde olan şeyler. Onun için çok büyütmemek lazım. Kampanya yaptılar geçen sene Beşiktaş'a gelmesin diye. Ben bunu Beşiktaş'a gelsin diye söylemiyorum. Oyuncuyu değersiz kılmayın. Milli bir oyuncu ve Beşiktaşlı. Ben de Burak'ı çok severim."