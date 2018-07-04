Negredo'ya yeni talip (4 Temmuz Beşiktaş transfer gündemi)

LACİNA TRAORE HAREKATI

Beşiktaş'ta forvet harekatı tüm hızıyla sürüyor. İspanyol olcü Alvaro Negredo'yu kampa götürmeyen, Brezilyalı golcü Vagner Love için gelen teklifleri masaya yatıran siyah-beyazlılar; ilk olarak Aboubakar'ı kiralamak için düğmeye bastı. Kamerunlu forvet için Porto'nun işi ağırdan almasının ardından, kendilerine önerilen isimlerle temasa geçmeye başladı. İşte tam da bu dönemde menajerler, Şenol Güneş'in önüne sürpriz bir isim getirdi. Bonservisi elinde olan forvet arayan yönetim, menajerler tarafından önerilen Lacina Traore ismini Güneş'in önüne koydu.

ŞARTLARI UYGUN OLACAK

Monaco ile olan sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan 2.03 boyundaki oyuncunun, uygun şartlarda sözleşme imzalayabileceği hatırlatıldı. Bunun üzerine Güneş'in de 28 yaşındaki Fildişi Sahilli golcüyle ilgili detaylı bir rapor hazırlanarak kendisine sunulmasını istedi. Pek çok takımın peşinde olduğu tecrübeli oyuncu için Şenol Güneş'in, hafta başına kadar bu raporları inceleyerek son kararını yönetime bildireceği belirtildi. Geçen sezon Amiens'te kiralık oynayan Traore, 18 resmi maçta gol atamadı, 2 asist yaptı.

Fildişi Sahilli forvet, profesyonel kariyerinde 231 resmi karşılaşmada görev yaptı. Rakip fileleri 75 kez havalandıran Traore, 27 de asist yaptı. Cluj'da 19, Anji ve Krasnodar'da 18'er gol atan Traore; Monaco'da 11, CSKA Moskova'da 6 gol buldu. S. Gijon ve Everton'da 3 gole imza atan 28 yaşındaki forvet; 8 penaltıdan 4'ünü gole çevirdi. (Fotomaç / 4 Temmuz)