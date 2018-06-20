Negredo'ya sürpriz talip
Vagner Love da yolcu
Teknik direktör Şenol Güneş, şartların oluşması halinde kadroya iki forvet birden alınmasını istiyor. Negredo'nun yanı sıra Siyah-Beyazlılar, Vagner Love'u da göndermeyi hedefliyor. Daha önce alacakları için kulübü FIFA'ya şikayet eden Love, ülkesi Brezilya'da pek çok takımla temas halinde.
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