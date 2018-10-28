Negredoda Beşiktaş günlerini anlattı! - Galeri - Fotomaç
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    28 Ekim 2018, Pazar
    CANLI ENGLISH
    GALERİ

    Negredo'da Beşiktaş günlerini anlattı!

    Alvaro Negredo, yaptığı açıklamalarda 35 gol tartışmalarına, Cenk Tosun'a, Quaresma'ya ve genel olarak Beşiktaş'taki günlerine değindi.
    28 Ekim 2018 Pazar, 13:35:57 Güncelleme: 13:39:21
    Negredoda Beşiktaş günlerini anlattı!

    Alvaro Negredo, Beşiktaş'taki ilk aylarında yeterince şans bulamadığını ifade ederken, Ricardo Quaresma'yla ilişkisine yönelik çarpıcı bir açıklamada bulundu.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Negredoda Beşiktaş günlerini anlattı!

    2017-18 sezonu başında Middlesbrough'dan büyük umutlarla transfer edilen fakat beklenen katkıyı veremeyen Negredo, Teknik Direktör Şenol Güneş'in gözden çıkarmasıyla birlikte Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Nasr'a transfer olmuştu.

    Negredoda Beşiktaş günlerini anlattı!

    Kariyerinin son baharını Dubai'de geçiren Negredo, burada Goal'e çok özel açıklamalar yaptı.

    Negredoda Beşiktaş günlerini anlattı!

    Beşiktaş'a transfer olduktan sonra katıldığı BJK TV canlı yayınında, kanalın o dönemki müdürü Bülent Ülgen'in 35 gol isteğini kabul eden ve esprili bir şekilde buna yönelik kağıdı imzalayan İspanyol forvet oyuncusunun bu demeci "Negredo 35 gol atacağım, dedi" şeklinde algılanmış ve oyuncunun sezonu 15 golle tamamlamasının ardından sıklıkla gündeme getirilmişti.

    Negredoda Beşiktaş günlerini anlattı!

    "35 GOL ATACAĞIM DEMEDİM!"

    İspanyol futbolcu, Beşiktaş dönemiyle ilgili sözlerine bu konudan bahsederek başladı

    DİĞER GALERİLER
    Daha Fazla Gör
      BİZE ULAŞIN
      BİZE ULAŞIN