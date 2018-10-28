Negredoda Beşiktaş günlerini anlattı!

Alvaro Negredo, yaptığı açıklamalarda 35 gol tartışmalarına, Cenk Tosun'a, Quaresma'ya ve genel olarak Beşiktaş'taki günlerine değindi.
28 Ekim 2018 Pazar, 13:35:57
Güncelleme: 13:39:21
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Alvaro Negredo, Beşiktaş'taki ilk aylarında yeterince şans bulamadığını ifade ederken, Ricardo Quaresma'yla ilişkisine yönelik çarpıcı bir açıklamada bulundu.
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2017-18 sezonu başında Middlesbrough'dan büyük umutlarla transfer edilen fakat beklenen katkıyı veremeyen Negredo, Teknik Direktör Şenol Güneş'in gözden çıkarmasıyla birlikte Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Nasr'a transfer olmuştu.
Kariyerinin son baharını Dubai'de geçiren Negredo, burada Goal'e çok özel açıklamalar yaptı.
Beşiktaş'a transfer olduktan sonra katıldığı BJK TV canlı yayınında, kanalın o dönemki müdürü Bülent Ülgen'in 35 gol isteğini kabul eden ve esprili bir şekilde buna yönelik kağıdı imzalayan İspanyol forvet oyuncusunun bu demeci "Negredo 35 gol atacağım, dedi" şeklinde algılanmış ve oyuncunun sezonu 15 golle tamamlamasının ardından sıklıkla gündeme getirilmişti.
"35 GOL ATACAĞIM DEMEDİM!"
İspanyol futbolcu, Beşiktaş dönemiyle ilgili sözlerine bu konudan bahsederek başladı