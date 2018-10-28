Negredoda Beşiktaş günlerini anlattı!

Beşiktaş'a transfer olduktan sonra katıldığı BJK TV canlı yayınında, kanalın o dönemki müdürü Bülent Ülgen'in 35 gol isteğini kabul eden ve esprili bir şekilde buna yönelik kağıdı imzalayan İspanyol forvet oyuncusunun bu demeci "Negredo 35 gol atacağım, dedi" şeklinde algılanmış ve oyuncunun sezonu 15 golle tamamlamasının ardından sıklıkla gündeme getirilmişti.