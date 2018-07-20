Nacer Chadliden vazgeçen Beşiktaşın yeni hedef Borussia Dortmunddan Shinji Kagawa - Galeri - Fotomaç
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    21 Temmuz 2018, Cumartesi
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    Nacer Chadli'den vazgeçen Beşiktaş'ın yeni hedef Borussia Dortmund'dan Shinji Kagawa

    20 Temmuz 2018 Cuma, 18:05:49 Güncelleme: 18:06:33
    Nacer Chadli'den vazgeçen Beşiktaş'ın yeni hedef Borussia Dortmund'dan Shinji Kagawa
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    Nacer Chadliden vazgeçen Beşiktaşın yeni hedef Borussia Dortmunddan Shinji Kagawa

    Talisca'nın ayrılmasından sonra 10 numara pozisyonunda büyük eksiklik yaşayan Beşiktaş, bu bölgeye takviye yapmak için kollarını sıvadı.

    Nacer Chadli'den vazgeçen Beşiktaş'ın yeni hedef Borussia Dortmund'dan Shinji Kagawa
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    • 7
    Nacer Chadliden vazgeçen Beşiktaşın yeni hedef Borussia Dortmunddan Shinji Kagawa

    Nacer Chadli transferinde umduğunu bulamayan siyah-beyazlılar, Japon yıldız Shinji Kagawa'yı takibe aldı.

    Nacer Chadli'den vazgeçen Beşiktaş'ın yeni hedef Borussia Dortmund'dan Shinji Kagawa
    • 3
    • 7
    Nacer Chadliden vazgeçen Beşiktaşın yeni hedef Borussia Dortmunddan Shinji Kagawa

    Bütçesinde daralmaya giden ve bu doğrultuda bazı oyuncularını satan Borussia Dortmund, Kagawa'yı gözden çıkardı.

    Nacer Chadli'den vazgeçen Beşiktaş'ın yeni hedef Borussia Dortmund'dan Shinji Kagawa
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    • 7
    Nacer Chadliden vazgeçen Beşiktaşın yeni hedef Borussia Dortmunddan Shinji Kagawa

    Deneyimli futbolcuyu kiralamayı planlayan Beşiktaş transfer komitesinin, geçtiğimiz günlerde Alman ekibinin kapısını çaldığı ve ilk temaslarının olumlu geçtiği öğrenildi.

    Nacer Chadli'den vazgeçen Beşiktaş'ın yeni hedef Borussia Dortmund'dan Shinji Kagawa
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    • 7
    Nacer Chadliden vazgeçen Beşiktaşın yeni hedef Borussia Dortmunddan Shinji Kagawa

    Vida'nın olası satışının beklendiği için transfer konusunda aceleci davranmayan Beşiktaş'ın ilerleyen günlerde Dortmund ile olan temaslarını sıkılaştıracağı ifade edildi.

    Nacer Chadli'den vazgeçen Beşiktaş'ın yeni hedef Borussia Dortmund'dan Shinji Kagawa
    • 6
    • 7
    Nacer Chadliden vazgeçen Beşiktaşın yeni hedef Borussia Dortmunddan Shinji Kagawa

    Shinji Kagawa, 5 yıldır Dortmund'un formasını giyiyor. Geçtiğimiz sezon Alman ekibiyle, 27 maça çıkan 29 yaşındaki futbolcu, 6 gol ve 5 asistlik performans ortaya koydu

    Nacer Chadli'den vazgeçen Beşiktaş'ın yeni hedef Borussia Dortmund'dan Shinji Kagawa
    • 7
    • 7
    Nacer Chadliden vazgeçen Beşiktaşın yeni hedef Borussia Dortmunddan Shinji Kagawa
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