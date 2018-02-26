Muhteşem şov

BEŞİKTAŞ'IN dünyada ün yapmış ateşli taraftarı derbide görevini yine eksiksiz yerine getirdi. Dev maç öncesi yaklaşık 150 kadar siyah-beyazlı taraftar, takım otobüsünün tesislerden çıkışı sırasında tezahüratlarla futbolculara moral verdi. Stada kadar büyük bir coşkuyla takımlarını yalnız bırakmayan siyah-beyazlılar, şampiyonluk yolundaki kritik derbide Beşiktaş'ı desteklemek için Vodafone Park'a koştu. Tribünleri tıklım tıklım dolduran 38 bin 878 taraftar maç boyunca koro halinde coşkulu tezahüratlarla Dolmabahçe'yi inletti.



