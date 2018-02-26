Muhteşem şov
BEŞİKTAŞ'IN dünyada ün yapmış ateşli taraftarı derbide görevini yine eksiksiz yerine getirdi. Dev maç öncesi yaklaşık 150 kadar siyah-beyazlı taraftar, takım otobüsünün tesislerden çıkışı sırasında tezahüratlarla futbolculara moral verdi. Stada kadar büyük bir coşkuyla takımlarını yalnız bırakmayan siyah-beyazlılar, şampiyonluk yolundaki kritik derbide Beşiktaş'ı desteklemek için Vodafone Park'a koştu. Tribünleri tıklım tıklım dolduran 38 bin 878 taraftar maç boyunca koro halinde coşkulu tezahüratlarla Dolmabahçe'yi inletti.
Q7 ATTI TRİBÜNLER COŞTU
İLK yarı sonunda soyunma odasına yenik giden takımlarına moral veren Beşiktaş tribünleri, ikinci yarıda gelen gollerle mest oldular. Vida'nın beraberlik golüyle heyecanlanan taraftarlar, Portekizli yıldızları Quaresma'nın gelen galibiyet golleriyle Vodafone Park'ı bayram yerine çevirdi. Maç sonunda da derbi zaferini takımlarıyla birlikte doyasıya kutladılar.
Fenerbahçe'yi Vodafone Park'ta yalnız bırakmayan-sarı lacivertli taraftarlar, Beşiktaş'a Şampiyonlar Ligi'nde yenildiği Bayern Münih'le göndermede bulundu. Taraftarlar stada girmeden önce yakındaki Beşiktaşlılara dönerek elleriyle "Beş" işaretinde bulundular ve Bayern lehine tezahüratta bulundular. Stat çevresinde ise polis ve özel güvenlik tedbiri elden bırakmadı
DEV derbiyi şehit polis memuru Hüseyin Gül'ün oğlu Talha Gül de izledi. Afrin'de hain teröristlere karşı yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda askerlere mektup yazan ve "Babam eve gelseydi beni Beşiktaş maçlarına götürürdü" cümlesini kuran Muş'ta meydana gelen trafik kazasında şehit düşen Şehit Polis Memuru Hüseyin Gül'ün oğlu Talha Gül, Beşiktaş'ın davetlisi olarak derbi maçı izlemeye geldi
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