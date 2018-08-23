Moussa Marega adım adım Beşiktaşa

Porto formasıyla 53 karşılaşmada görev yapan Marega; 24 gol atarken, 8 de asist yaptı ve 32 gole direkt olarak katkıda bulundu. Malili futbolcu, Maritimo formasıyla 34 maçta 15 gol, 8 asist; Guimares formasıyla da 31 maçta 14 gol, 8 asistlik bir performans sergilemişti.