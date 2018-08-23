Moussa Marega adım adım Beşiktaşa

23 Ağustos 2018 Perşembe, 01:59:59
Güncelleme: 02:00:50
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Moussa Marega adım adım Beşiktaş'a
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Beşiktaş'ta transfer harekatı tüm hızıyla sürüyor. Negredo ve Love'u satış listesine koyan siyah-beyazlılar, golcü arayışında rotasını Portekiz'e çevirmiş durumda.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Moussa Marega adım adım Beşiktaş'a
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Bunun başlıca nedeni ise başkan Fikret Orman'ın Porto ile ilişkilerinin iyi olması. Orman, Porto başkanını arayarak Moussa Marega'yı bizzat istemişti.
Moussa Marega adım adım Beşiktaş'a
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Portekiz ekibinin başkanı, bu konuda son kararı teknik direktör Conceiçao'nun vereceğini ifade ederken, üst üste yaşanan gelişmeler Marega'nın adım adım Beşiktaş'a gideceği şeklinde ilerlemeye devam ediyor.
Moussa Marega adım adım Beşiktaş'a
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SPORTİNG SON ANDA VAZGEÇTİ
Portekizli teknik adam Conceiçao, cumartesi günü oynanacak Guiamares maçı hazırlıklarına Malili oyuncu Marega'sız başlarken, Malili oyuncu halen Porto'nun B takımıyla idmanlara çıkmaya devam ediyor.
Moussa Marega adım adım Beşiktaş'a
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Bu arada Sporting Lizbon'un, Marega'yı transfer edeceği iddiaları önceki akşam saatlerinde son buldu. Sporting Lizbon, Club Brugge'den 27 yaşındaki santrfor Abdoulay Diaby'ye sözleşme imzalattı. Bu gelişme, "Tek talibi Beşiktaş kalan Marega artık Türkiye yolunda" şeklinde yorumlandı.
Moussa Marega adım adım Beşiktaş'a
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Porto formasıyla 53 karşılaşmada görev yapan Marega; 24 gol atarken, 8 de asist yaptı ve 32 gole direkt olarak katkıda bulundu. Malili futbolcu, Maritimo formasıyla 34 maçta 15 gol, 8 asist; Guimares formasıyla da 31 maçta 14 gol, 8 asistlik bir performans sergilemişti.