Milan Badelj sürprizi! (13 Temmuz Beşiktaş transfer gündemi) - Galeri - Fotomaç
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    13 Temmuz 2018, Cuma
    CANLI 2018 RUSYA
    DÜNYA KUPASI         ENGLISH
    GALERİ

    Milan Badelj sürprizi! (13 Temmuz Beşiktaş transfer gündemi)

    13 Temmuz Beşiktaş transfer gündemi
    9 Haziran 2018 Cumartesi, 16:37:31 Güncelleme: 00:53:15
    Milan Badelj sürprizi! (13 Temmuz Beşiktaş transfer gündemi)
    • 1
    • 79
    Milan Badelj sürprizi! (13 Temmuz Beşiktaş transfer gündemi)

    MİLAN BADELJ SÜRPRİZİ
    Siyah-beyazlı yönetimi, Hırvat ön libero Milan Badelj'i gündemine aldı. Beşiktaş yönetimi, Fiorentina ile sözleşmesi sona eren ve şu anda boşta olan milli futbolcu ile Dünya Kupası sonrasında görüşme kararı aldı. Menajarler aracılığıyla Beşiktaş'a önerilen 29 yaşındaki yıldız için siyah-beyazlıların Vida üzerinden bir teklif yapması bekleniyor. (Fotomaç / 13 Temmuz)

    Milan Badelj sürprizi! (13 Temmuz Beşiktaş transfer gündemi)
    • 2
    • 79
    Milan Badelj sürprizi! (13 Temmuz Beşiktaş transfer gündemi)

    VİDA KIYMETE BİNDİ
    Beşiktaş'ın Hırvat savunma oyuncusu Domagoj Vida, Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarına girmeye devam ediyor. Hırvatistan'ın finale yükselmesiyle tecrübeli stopere İngiltere'deki üç kulübün ardından İspanya ve İtalya'dan da toplam 6 kulübün, menajerler aracılığıyla teklifler getirdiği ortaya çıktı. Beşiktaş yönetiminin ise rakamı 30 milyon euro seviyelerine yükselttiği iddia edildi.

    Artık her şey Beşiktaş lehine
    Teknik? direktör Yücel İldiz, Dünya Kupası'nda Hırvatistan formasıyla başarılı bir performans sergileyen Vida hakkında konuştu. İldiz, "Vida konusunda şu anda her şey Beşiktaş'ın lehine gelişiyor. Mükemmel bir futbol oynuyor. Beşiktaş bu işten her türlü kazançlı çıkacak. Beşiktaş bence Vida'yı gelecek iyi bir teklife satacaktır" dedi. (Fotomaç / 13 Temmuz)

    Milan Badelj sürprizi! (13 Temmuz Beşiktaş transfer gündemi)
    • 3
    • 79
    Milan Badelj sürprizi! (13 Temmuz Beşiktaş transfer gündemi)

    ADA'DAN FABRİ'YE 4.5 MİLYON
    Yeni sezonda şampiyonluk hesapları yapan Beşiktaş ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Ricardo Quaresma, Pepe, Ryan Babel gibi oyunculara menajerler aracılığıyla, Domagoj Vida için de Dünya Kupası'ndaki performansının ardından Avrupa'nın önemli kulüplerinden bir çok teklif gelirken bir talip de kaleci Fabri'ye çıktı. İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Fulham'ın siyahbeyazlı formayı giyen kaleci Fabricio için siyah-beyazlıların kapısını çaldığı belirtildi. A Spor'un haberine göre İspanyol kalecinin menajerinin İstanbul'a geldiği ve başarılı file bekçisi için teklifi Beşiktaşlı yetkililere bizzat ilettiği ifade edildi.

    Görüşmeler sürecek
    Fulham kulübü, İspanyol file bekçisi için siyahbeyazlılara ilk olarak 3.5 milyon euro önerdi. Bu rakamı çok düşük bulan Beşiktaş yönetimi ise, "Fabricio bizim 1 numaralı kalecimiz, onu satmayı düşünmüyoruz. Ama eğer satmaya karar verirsek, düşündüğümüz rakam 8 milyon euro olur" yanıtını verdi. Yapılan görüşmelerinden ardından siyah-beyazlı yetkililer rakamı 6.5 milyon euro'ya kadar indirdi. İngiliz ekibinden gelen son teklif ise 4.5 milyon euro oldu. Kulüpler arasındaki görüşmelerin hafta sonunda da devam edeceği öğrenildi. (Fotomaç / 13 Temmuz)

    Milan Badelj sürprizi! (13 Temmuz Beşiktaş transfer gündemi)
    • 4
    • 79
    Milan Badelj sürprizi! (13 Temmuz Beşiktaş transfer gündemi)

    FERNANDES YÜKSEK UÇTU
    Beşiktaş yönetiminin en önemli 10 numara adaylarından biri olan Manuel Fernandes'in istediği ücret yüksek bulundu. Portekizli oyuncunun bütün masraflarıyla birlikte menajeri aracılığıyla 4.5 milyon euro istediği öğrenilirken, Beşiktaş yönetiminin ise "Biz bu transfer için 3.5 milyon euro'nun üzerine çıkmayacağız" şeklinde haber yolladığı belirtildi. (Fotomaç / 13 Temmuz)

    Milan Badelj sürprizi! (13 Temmuz Beşiktaş transfer gündemi)
    • 5
    • 79
    Milan Badelj sürprizi! (13 Temmuz Beşiktaş transfer gündemi)

    RYAN BABEL İÇİN 8 MİLYON EURO
    Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel'i ısrarla kadrosuna katmak isteyen Brezilya ekibi Flamengo, Siyah-Beyazlılar'a olan teklifini 8 milyon Euro'ya çıkardı. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın Babel'i 8 milyon Euro'ya satmaya sıcak baktığı ancak kesin kararın teknik direktör Şenol Güneş'le yapılacak toplantı sonrası verileceği öğrenildi. (Takvim / 13 Temmuz)

    DİĞER GALERİLER
    Daha Fazla Gör
      BİZE ULAŞIN
      BİZE ULAŞIN