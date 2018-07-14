Metin Albayraktan Vida açıklaması! - Galeri - Fotomaç
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Metin Albayrak'tan Vida açıklaması!
14 Temmuz 2018 Cumartesi, 04:57:23
Güncelleme: 04:57:48
Metin Albayrak'tan Vida açıklaması!
Siyah-beyazlı yönetici Albayrak, Vida için çarpıcı bir açıklamada bulundu.
Metin Albayrak'tan Vida açıklaması!
Tecrübeli yönetici, "Vida'yı büyük takiplerle, büyük ısrarlarla bünyemize kazandırdık. Vida'nın ülkesi için ve kendi adımıza mutluyuz.Beşiktaş için umut verici.
Metin Albayrak'tan Vida açıklaması!
Beşiktaş'ın menfaati doğrultusunda, her futbolcu satılabilir, teklifler var" diye konuştu.