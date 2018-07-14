Metin Albayraktan Vida açıklaması! - Galeri - Fotomaç
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    Metin Albayrak'tan Vida açıklaması!

    14 Temmuz 2018 Cumartesi, 04:57:23 Güncelleme: 04:57:48
    Metin Albayrak'tan Vida açıklaması!
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    • 3
    Metin Albayraktan Vida açıklaması!

    Siyah-beyazlı yönetici Albayrak, Vida için çarpıcı bir açıklamada bulundu.

    Metin Albayrak'tan Vida açıklaması!
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    • 3
    Metin Albayraktan Vida açıklaması!

    Tecrübeli yönetici, "Vida'yı büyük takiplerle, büyük ısrarlarla bünyemize kazandırdık. Vida'nın ülkesi için ve kendi adımıza mutluyuz.Beşiktaş için umut verici.

    Metin Albayrak'tan Vida açıklaması!
    • 3
    • 3
    Metin Albayraktan Vida açıklaması!

    Beşiktaş'ın menfaati doğrultusunda, her futbolcu satılabilir, teklifler var" diye konuştu.

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