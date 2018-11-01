Mete Vardardan flaş açıklamalar!

Beşiktaş'ın eski yöneticisi Mete Vardar, Galatasaray - Fenerbahçe maçı ve Beşiktaş gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu.
1 Kasım 2018 Perşembe, 19:30:50
Güncelleme: 19:33:52
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Beşiktaş'ın eski yöneticisi Mete Vardar, Radyospor'un sorularını yanıtladı.
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Mete Vardar'ın açıklamalarından satır başları ise şu şekilde;
"Dünya derbisi olması için uluslararası bir şey olması gerekiyor. Dünya derbisi olmak başka bir şey."
"Birçok kanalda yayınlanması ve başka ülkelerinden bu heyecana ortak olması gerekiyor. Beşiktaş'ın olduğu derbilerden daha özel olması mümkün değil. Beşiktaş, Türkiye'nin en köklü kulübü."
"Ben divan kurulu üyesiyim. Fikret Orman döneminde de 3 sene yöneticilik yaptım. Böyle olması demek, Fikret Orman ile aynı düşünceye sahip olduğum anlamına gelmiyor. Ben kendi sorumluluklarım dahilinde elimden geleni yaptım."