Mete Vardardan flaş açıklamalar! - Galeri - Fotomaç
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    01 Kasım 2018, Perşembe
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    Mete Vardar'dan flaş açıklamalar!

    Beşiktaş'ın eski yöneticisi Mete Vardar, Galatasaray - Fenerbahçe maçı ve Beşiktaş gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu.
    1 Kasım 2018 Perşembe, 19:30:50 Güncelleme: 19:33:52
    Mete Vardardan flaş açıklamalar!

    Beşiktaş'ın eski yöneticisi Mete Vardar, Radyospor'un sorularını yanıtladı.

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    Mete Vardardan flaş açıklamalar!

    Mete Vardar'ın açıklamalarından satır başları ise şu şekilde;

    Mete Vardardan flaş açıklamalar!

    "Dünya derbisi olması için uluslararası bir şey olması gerekiyor. Dünya derbisi olmak başka bir şey."

    Mete Vardardan flaş açıklamalar!

    "Birçok kanalda yayınlanması ve başka ülkelerinden bu heyecana ortak olması gerekiyor. Beşiktaş'ın olduğu derbilerden daha özel olması mümkün değil. Beşiktaş, Türkiye'nin en köklü kulübü."

    Mete Vardardan flaş açıklamalar!

    "Ben divan kurulu üyesiyim. Fikret Orman döneminde de 3 sene yöneticilik yaptım. Böyle olması demek, Fikret Orman ile aynı düşünceye sahip olduğum anlamına gelmiyor. Ben kendi sorumluluklarım dahilinde elimden geleni yaptım."

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