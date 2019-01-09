"Gazetelerde adı geçen hiçbir kulüp ile görüşmedim. Gökhan Beşiktaş'ın sözleşmeli futbolcusu. Beşiktaş Yönetimi ile konuşup Gökhan'ın durumunu netleştirmeden başka kulüplerle görüşmem mümkün değildir."