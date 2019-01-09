Menajeri konuştu! Gökhan Töre Galatasaray'a mı transfer oluyor?
Galatasaray ile adı anılan Beşiktaş'ın tecrübeli ismi Gökhan Töre'nin menajerinden konuyla ilgili açıklama geldi.
9 Ocak 2019 Çarşamba, 08:43:19
Güncelleme: 08:55:37
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Beşiktaş'ın Antalya kampına götürmediği ve yollarını ayırmaya hazırlandığı Gökhan Töre'nin transferi hakkında çıkan iddialara menajeri Ali Pektaş'tan cevap geldi.
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Konuyla ilgili Sabah'a konuşan Ali Pektaş, Gökhan Töre'nin durumuyla ilgili gelişmeleri aktardı.
"Gazetelerde adı geçen hiçbir kulüp ile görüşmedim. Gökhan Beşiktaş'ın sözleşmeli futbolcusu. Beşiktaş Yönetimi ile konuşup Gökhan'ın durumunu netleştirmeden başka kulüplerle görüşmem mümkün değildir."
Sakatlığı nedeniyle uzun süre takımdan ayrı kalan Gökhan Töre bu sezon 6'sı Avrupa 2'si Süper Lig maçı olmak üzere 8 karşılaşmada 210 dakika süre almıştı.