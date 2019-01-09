Menajeri konuştu! Gökhan Töre Galatasaraya mı transfer oluyor? - Galeri - Fotomaç
09 Ocak 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ

Menajeri konuştu! Gökhan Töre Galatasaray'a mı transfer oluyor?

Galatasaray ile adı anılan Beşiktaş'ın tecrübeli ismi Gökhan Töre'nin menajerinden konuyla ilgili açıklama geldi.

9 Ocak 2019 Çarşamba, 08:43:19 Güncelleme: 08:55:37
Menajeri konuştu! Gökhan Töre Galatasaraya mı transfer oluyor?

Beşiktaş'ın Antalya kampına götürmediği ve yollarını ayırmaya hazırlandığı Gökhan Töre'nin transferi hakkında çıkan iddialara menajeri Ali Pektaş'tan cevap geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Menajeri konuştu! Gökhan Töre Galatasaraya mı transfer oluyor?

Konuyla ilgili Sabah'a konuşan Ali Pektaş, Gökhan Töre'nin durumuyla ilgili gelişmeleri aktardı.

Menajeri konuştu! Gökhan Töre Galatasaraya mı transfer oluyor?

"Gazetelerde adı geçen hiçbir kulüp ile görüşmedim. Gökhan Beşiktaş'ın sözleşmeli futbolcusu. Beşiktaş Yönetimi ile konuşup Gökhan'ın durumunu netleştirmeden başka kulüplerle görüşmem mümkün değildir."

Menajeri konuştu! Gökhan Töre Galatasaraya mı transfer oluyor?

Sakatlığı nedeniyle uzun süre takımdan ayrı kalan Gökhan Töre bu sezon 6'sı Avrupa 2'si Süper Lig maçı olmak üzere 8 karşılaşmada 210 dakika süre almıştı.

Menajeri konuştu! Gökhan Töre Galatasaraya mı transfer oluyor?
DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN