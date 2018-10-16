Menajeri doğruladı! Sviatchenko’ya 1.5 milyon €

Beşiktaş, Midtjylland'ın 27 yaşındaki stoperi Erik Sviatchenko'yu ara transferde renklerine bağlamak için 1.5 milyon euroluk teklifte bulundu.
16 Ekim 2018 Salı, 08:22:34
Güncelleme: 08:31:57
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Daily Record'a göre Beşiktaş, Erik Sviatchenko'yu transfer etmek için girişimlerini sürdürüyor.
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Danimarka'nın Midtjylland kulübünde forma giyen 27 yaşındaki stoper Siyah-Beyazlılar'ın 1.5 milyon euro bonservis bedeli teklif ettikleri bildirildi.
Danimarka Milli Takımı'nın da formasını giyen Ukrayna asıllı oyuncu için yapılan girişimlerin olumlu ilerlediği de belirtildi.
Beşiktaş'ın bu oyuncuyu sözleşme imzalattırmak için iyi bir fırsat yakaladığı bildirilen haberde, Kara Kartal'ın Celtic'te oynadığı dönemde de bu oyuncuyla ilgilendiği bildirildi.
MENAJERİ DOĞRULADI
Oyuncunun kulübüyle 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Başarılı stoperin temsilcisi Allan Bak Jansen de oyuncusuna Türkiye ve İngiltere'de ilgi olduğunu doğrularken, kulüp ismi vermemeye özen gösterdi. (Akşam)