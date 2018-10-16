Menajeri doğruladı! Sviatchenko’ya 1.5 milyon € - Galeri - Fotomaç
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    16 Ekim 2018, Salı
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    Menajeri doğruladı! Sviatchenko’ya 1.5 milyon €

    Beşiktaş, Midtjylland'ın 27 yaşındaki stoperi Erik Sviatchenko'yu ara transferde renklerine bağlamak için 1.5 milyon euroluk teklifte bulundu.
    16 Ekim 2018 Salı, 08:22:34 Güncelleme: 08:31:57
    Menajeri doğruladı! Sviatchenko’ya 1.5 milyon €

    Daily Record'a göre Beşiktaş, Erik Sviatchenko'yu transfer etmek için girişimlerini sürdürüyor.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Menajeri doğruladı! Sviatchenko’ya 1.5 milyon €

    Danimarka'nın Midtjylland kulübünde forma giyen 27 yaşındaki stoper Siyah-Beyazlılar'ın 1.5 milyon euro bonservis bedeli teklif ettikleri bildirildi.

    Menajeri doğruladı! Sviatchenko’ya 1.5 milyon €

    Danimarka Milli Takımı'nın da formasını giyen Ukrayna asıllı oyuncu için yapılan girişimlerin olumlu ilerlediği de belirtildi.

    Menajeri doğruladı! Sviatchenko’ya 1.5 milyon €

    Beşiktaş'ın bu oyuncuyu sözleşme imzalattırmak için iyi bir fırsat yakaladığı bildirilen haberde, Kara Kartal'ın Celtic'te oynadığı dönemde de bu oyuncuyla ilgilendiği bildirildi.

    Menajeri doğruladı! Sviatchenko’ya 1.5 milyon €

    MENAJERİ DOĞRULADI
    Oyuncunun kulübüyle 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Başarılı stoperin temsilcisi Allan Bak Jansen de oyuncusuna Türkiye ve İngiltere'de ilgi olduğunu doğrularken, kulüp ismi vermemeye özen gösterdi. (Akşam)

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