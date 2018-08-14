Marsilyadan Mitroglounun adı Beşiktaş ile anılıyor! - Galeri - Fotomaç
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    14 Ağustos 2018, Salı
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    Marsilya'dan Mitroglou'nun adı Beşiktaş ile anılıyor!

    14 Ağustos 2018 Salı, 00:52:05 Güncelleme: 00:52:51
    Marsilya'dan Mitroglou'nun adı Beşiktaş ile anılıyor!
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    Marsilyadan Mitroglounun adı Beşiktaş ile anılıyor!

    Kartal forvet transferine odaklandı... Akhisar ile oynanan maçı 2-1 kazanan Siyah- Beyazlılar bu galibiyete rağmen takıma iyi bir golcü kazandırmak için kolları sıvadı.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Marsilya'dan Mitroglou'nun adı Beşiktaş ile anılıyor!
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    Marsilyadan Mitroglounun adı Beşiktaş ile anılıyor!

    Beşiktaş Yönetimi birçok golcüyü listesine almasına karşın Marsilya'da forma giyen Mitroglou'yu fiyatının uygunluğu nedeniyle listenin en başına aldı.

    Marsilya'dan Mitroglou'nun adı Beşiktaş ile anılıyor!
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    Marsilyadan Mitroglounun adı Beşiktaş ile anılıyor!

    DAHA ÖNCE DE GÜNDEMDEYDİ
    Daha önce de birkaç kez Beşiktaş'ın gündemine gelen 30 yaşındaki Yunanlı futbolcu o dönemde transfer edilememişti.

    Marsilya'dan Mitroglou'nun adı Beşiktaş ile anılıyor!
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    Marsilyadan Mitroglounun adı Beşiktaş ile anılıyor!

    Beşiktaş bu arada Love ve Negredo'dan biriyle yollarını ayırmanın planlarını yapıyor.

    Marsilya'dan Mitroglou'nun adı Beşiktaş ile anılıyor!
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    Marsilyadan Mitroglounun adı Beşiktaş ile anılıyor!

    GEÇTİĞİMİZ SEZON 13 GOL ATTI
    Marsilya'da geçtiğimiz sezon 30 resmi maçta forma giyen Mitroglou bu maçların 17'sinde ilk 11'de yer alırken fileleri 13 kez havalandırdı.

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