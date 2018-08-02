2 Ağustos 2018 Perşembe, 00:27:30
Güncelleme: 00:29:57
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Mario Gomez sesleri
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Transfer Komitesi Başkanı Umut Güner'in Münih'te Gomez ile bigr örüşme yaptığı ortaya çıktı. Alman yıldızın Beşiktaş'a geri dönmeye sıcak baktığı öğrenildi. Yönetimin Stutgt art'a kiralama teklifi yapacağı iddialar arasında
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Mario Gomez sesleri
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Beşiktaş'ta Mario Gomez bir kez daha gündeme geldi... Transfer Komitesi Başkanı Umut Güner'in yıldız oyuncuyla Almanya'nın Münih kentinde bir görüşme yaptığı ve anlaşmanın çok yakın olduğu gelen bilgiler arasında.
Mario Gomez sesleri
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Yapılan ilk görüşmede Mario Gomez'in eşinin golcü futbolcunun Beşiktaş'a imza atmasına sıcak baktığı da gelen bilgiler arasında.
Mario Gomez sesleri
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PARA ÖNEMLİ DEĞİL
Gomez'ın yapılan görüşmede, "Para önemli değil. Beşiktaş'ta çok güzel günlerim geçti. Yeniden Beşiktaş taraftarlarının karşısına çıkmak beni mutlu edecek" dediği öğrenildi.
Mario Gomez sesleri
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Mario Gomez'le yapılan görüşmeleri her fırsatta yalanlayan Beşiktaş Yönetimi Suttgart'la 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan golcü futbolcu için Alman Kulübü'ne ilk etapta kiralama teklifinde bulunacak. (TAKVİM)