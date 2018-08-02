Mario Gomez sesleri - Galeri - Fotomaç
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    02 Ağustos 2018, Perşembe
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    Mario Gomez sesleri

    2 Ağustos 2018 Perşembe, 00:27:30 Güncelleme: 00:29:57
    Mario Gomez sesleri
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    Mario Gomez sesleri

    Transfer Komitesi Başkanı Umut Güner'in Münih'te Gomez ile bigr örüşme yaptığı ortaya çıktı. Alman yıldızın Beşiktaş'a geri dönmeye sıcak baktığı öğrenildi. Yönetimin Stutgt art'a kiralama teklifi yapacağı iddialar arasında

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Mario Gomez sesleri
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    Mario Gomez sesleri

    Beşiktaş'ta Mario Gomez bir kez daha gündeme geldi... Transfer Komitesi Başkanı Umut Güner'in yıldız oyuncuyla Almanya'nın Münih kentinde bir görüşme yaptığı ve anlaşmanın çok yakın olduğu gelen bilgiler arasında.

    Mario Gomez sesleri
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    Mario Gomez sesleri

    Yapılan ilk görüşmede Mario Gomez'in eşinin golcü futbolcunun Beşiktaş'a imza atmasına sıcak baktığı da gelen bilgiler arasında.

    Mario Gomez sesleri
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    Mario Gomez sesleri

    PARA ÖNEMLİ DEĞİL
    Gomez'ın yapılan görüşmede, "Para önemli değil. Beşiktaş'ta çok güzel günlerim geçti. Yeniden Beşiktaş taraftarlarının karşısına çıkmak beni mutlu edecek" dediği öğrenildi.

    Mario Gomez sesleri
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    Mario Gomez sesleri

    Mario Gomez'le yapılan görüşmeleri her fırsatta yalanlayan Beşiktaş Yönetimi Suttgart'la 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan golcü futbolcu için Alman Kulübü'ne ilk etapta kiralama teklifinde bulunacak. (TAKVİM)

    Mario Gomez sesleri
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    Mario Gomez sesleri
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