Manuel Fernandesten ayrılık açıklaması! - Galeri - Fotomaç
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Manuel Fernandes'ten ayrılık açıklaması!
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Lokomotiv Moskova'nın yıldız futbolcusu Manuel Fernandes, devre arasında takımdan ayrılabileceğini söyledi.
8 Ekim 2018 Pazartesi, 12:58:01
Güncelleme: 13:03:07
Manuel Fernandes'ten ayrılık açıklaması!
Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile aynı grupta yer alan Lokomotiv Moskova'da Manuel Fernandes'den flaş ayrılık açıklaması geldi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Manuel Fernandes'ten ayrılık açıklaması!
"BELKİ DE AYRILACAĞIM"
Manuel Fernandes, CSKA Moskova'yı 1-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından konuştu.
Manuel Fernandes'ten ayrılık açıklaması!
Fernandes, "Sezon sonuna kadar kulüple sözleşmem var. Sonra ne olur bilmiyorum. Belki de devre arasında ayrılacağım." dedi.
Manuel Fernandes'ten ayrılık açıklaması!
"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE..."
Manuel Fernandes sözlerini "Ancak şu an buradayım. Her şartta takımıma ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde elimden geldiğince yardım edeceğim." ifadeleriyle tamamladı.
Manuel Fernandes'ten ayrılık açıklaması!
Manuel Fernandes'in menajeri Barbosa, geçtiğimiz dönemde yaptığı bir açıklamada Lokomotiv Moskova'nın 32 yaşındaki futbolcunun maaşını %40 oranında düşürmek istediğini söylemişti. (Sporx)