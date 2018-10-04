Malmö - Beşiktaş muhtemel 11leri! - Galeri - Fotomaç
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    04 Ekim 2018, Perşembe
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    Malmö - Beşiktaş muhtemel 11'leri!

    I Grubu'ndaki ilk maçta Sarpsborg'u 3-1 mağlup eden Beşiktaş, İsveç ekibi Malmö'yü yenip 2'de 2 yapmak ve liderliğini sürdürmek istiyor.

    4 Ekim 2018 Perşembe, 12:14:15 Güncelleme: 12:35:30
    Malmö - Beşiktaş muhtemel 11'leri!
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    Malmö - Beşiktaş muhtemel 11leri!

    22.00'de başlayacak maçı Makedon Aleksander Stavrev yönetecek. Malmö ilk maçında Genk'e 2-0 yenilmişti.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Malmö - Beşiktaş muhtemel 11'leri!
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    Malmö - Beşiktaş muhtemel 11leri!

    Beşiktaş'ta Adriano sakat. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Süper Lig'de cezalı olan Caner Erkin'i, Malmö'ye karşı oynatmayı planlıyor.

    Malmö - Beşiktaş muhtemel 11'leri!
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    Malmö - Beşiktaş muhtemel 11leri!

    Bu da orta saha kurgusunu büyük ölçüde etkileyecek.

    Malmö - Beşiktaş muhtemel 11'leri!
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    Malmö - Beşiktaş muhtemel 11leri!

    Çünkü Kayserispor maçında sol bekte oynayan Gary Medel, Malmö karşılaşmasında gerçek görev bölgesine dönecek.

    Malmö - Beşiktaş muhtemel 11'leri!
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    Malmö - Beşiktaş muhtemel 11leri!

    Hafta içi gerçekleştirilen idmanlarda orta sahada Medel, Tolgay ve Oğuzhan'ı deneyen Güneş'in, Ljajic konusunda ise kararsızlık yaşadığı belirtildi.

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