Malmö - Beşiktaş muhtemel 11leri! - Galeri - Fotomaç
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Malmö - Beşiktaş muhtemel 11'leri!
I Grubu'ndaki ilk maçta Sarpsborg'u 3-1 mağlup eden Beşiktaş, İsveç ekibi Malmö'yü yenip 2'de 2 yapmak ve liderliğini sürdürmek istiyor.
4 Ekim 2018 Perşembe, 12:14:15
Güncelleme: 12:35:30
Malmö - Beşiktaş muhtemel 11'leri!
22.00'de başlayacak maçı Makedon Aleksander Stavrev yönetecek. Malmö ilk maçında Genk'e 2-0 yenilmişti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Malmö - Beşiktaş muhtemel 11'leri!
Beşiktaş'ta Adriano sakat. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Süper Lig'de cezalı olan Caner Erkin'i, Malmö'ye karşı oynatmayı planlıyor.
Malmö - Beşiktaş muhtemel 11'leri!
Bu da orta saha kurgusunu büyük ölçüde etkileyecek.
Malmö - Beşiktaş muhtemel 11'leri!
Çünkü Kayserispor maçında sol bekte oynayan Gary Medel, Malmö karşılaşmasında gerçek görev bölgesine dönecek.
Malmö - Beşiktaş muhtemel 11'leri!
Hafta içi gerçekleştirilen idmanlarda orta sahada Medel, Tolgay ve Oğuzhan'ı deneyen Güneş'in, Ljajic konusunda ise kararsızlık yaşadığı belirtildi.