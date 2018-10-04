Malmö - Beşiktaş muhtemel 11leri!

Malmö - Beşiktaş muhtemel 11'leri!

I Grubu'ndaki ilk maçta Sarpsborg'u 3-1 mağlup eden Beşiktaş, İsveç ekibi Malmö'yü yenip 2'de 2 yapmak ve liderliğini sürdürmek istiyor.

4 Ekim 2018 Perşembe, 12:14:15 Güncelleme: 12:35:30 BU GALERİYİ PAYLAŞ





