Loris Karius'tan hocası Şenol Güneş'e tepki

Beşiktaş'ın Liverpool'dan kiraladığı Loris Karius, Göztepe karşısında aldıkları 1-0'lık galibiyet sonrası yayıncı kuruluş mikrofonlarına konuştu.

"Kazanmak her zaman iyidir. Gol yemeden kazanmak daha da iyidir. İlk yarı iyi değildik ama ikinci yarı daha iyi oynadık. Maçı kazanmayı başardık" diyen Alman kaleci, Şenol Güneş'in geçen hafta yaptığı açıklamalara da değindi .