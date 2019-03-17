Loris Karius'tan hocası Şenol Güneş'e tepki - Fotomaç
17 Mart 2019, Pazar
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Loris Karius'tan hocası Şenol Güneş'e tepki

Beşiktaş'ın Alman kalecisi Loris Karius, Göztepe maçı sonrası yaptığı açıklamalarda hocası Şenol Güneş'e tepki gösterdi.
17 Mart 2019 Pazar 09:25 Güncelleme: 17.03.2019 09:29
Loris Karius'tan hocası Şenol Güneş'e tepki

Beşiktaş file bekçisi Loris Karius, hocası Şenol Güneş ile basına kendisi hakkında verdiği röportajı konuştuğunu söyledi.


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Loris Karius'tan hocası Şenol Güneş'e tepki

Beşiktaş'ın Liverpool'dan kiraladığı Loris Karius, Göztepe karşısında aldıkları 1-0'lık galibiyet sonrası yayıncı kuruluş mikrofonlarına konuştu.

"Kazanmak her zaman iyidir. Gol yemeden kazanmak daha da iyidir. İlk yarı iyi değildik ama ikinci yarı daha iyi oynadık. Maçı kazanmayı başardık" diyen Alman kaleci, Şenol Güneş'in geçen hafta yaptığı açıklamalara da değindi .

Loris Karius'tan hocası Şenol Güneş'e tepki

Güneş'in Atiker Konyaspor maçında taraftarın tepkisini toplayan Karius için kullandığı "Loris Karius bize adapte olamadı, Tolga Zengin olsa onu oynatırım" sözleri hakkında Alman file bekçisi şunları söyledi:

Loris Karius'tan hocası Şenol Güneş'e tepki

"Ne olursa olsun maça çıkmak zorundasınız. İnsanların söylediği şeyleri değiştiremezsiniz. Geçen hafta benim adıma iyi geçmedi."

Loris Karius'tan hocası Şenol Güneş'e tepki

"Hocanın medyada sözleri yer aldı. Hocaya medyadan önce benimle konuşmasını söyledim. Bu durum beni rahatsız etti. Benim yapmam gereken tek şey çalışmak."

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