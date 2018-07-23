Liverpool Vida için İstanbula geliyor - Galeri - Fotomaç
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    GALERİ

    Liverpool Vida için İstanbul'a geliyor

    23 Temmuz 2018 Pazartesi, 23:23:59 Güncelleme: 00:09:55
    Liverpool Vida için İstanbul'a geliyor
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    Liverpool Vida için İstanbula geliyor

    Beşiktaş yönetiminin satışını ağırdan aldığı Vida için Liverpool İstanbul'a geliyor. Oyuncunun menajeri ise PSG'yle temas halinde...

    Liverpool Vida için İstanbul'a geliyor
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    Liverpool Vida için İstanbula geliyor

    Beşiktaş'ın olabilecek en yüksek bedelle elden çıkarmak istediği Domagoj Vida için beklenen talip çıktı: Liverpool. Premier Lig ekiplerinden West Ham United ve Everton ile pazarlıkları yürüten siyah-beyazlılar, daha yüksek bütçeye sahip Liverpool'un ilgisini görünce fiyat artırdı ve rotasını Merseyside devine çevirdi.

    Liverpool Vida için İstanbul'a geliyor
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    Liverpool Vida için İstanbula geliyor

    Kadrosunda Vida'nın Hırvatistan Milli Takımı'ndan partneri Dejan Lovren'i de bulunduran Kırmızılar'ın bu bölgede rotasyonu geniş tutmak istediği ve Vida'ya yöneldiği ifade ediliyor.

    Liverpool Vida için İstanbul'a geliyor
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    Liverpool Vida için İstanbula geliyor

    Liverpool yetkilileri, yarın İstanbul'a gelecek. Liverpool'un kıskacındaki Vida'yla ilgilenen bir diğer dev ise Paris Saint- Germain. Milan'ın dünyaca ünlü stoperi Leonardo Bonucci için İtalyan ekibiyle görüşmeleri sürdüren PSG kurmayları, 50 milyon Euro'luk bonservis bedelini çok bulursa Vida'ya yönelecek.

    Liverpool Vida için İstanbul'a geliyor
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    Liverpool Vida için İstanbula geliyor

    Bu durum gerçekleşirse Beşiktaş'ın Hırvat oyuncu için 30 milyon Euro'luk bonservis bedelinde ısrarcı olması bekleniyor. (SABAH)

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