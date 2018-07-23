Liverpool Vida için İstanbula geliyor

23 Temmuz 2018 Pazartesi, 23:23:59
Güncelleme: 00:09:55
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Liverpool Vida için İstanbul'a geliyor
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Beşiktaş yönetiminin satışını ağırdan aldığı Vida için Liverpool İstanbul'a geliyor. Oyuncunun menajeri ise PSG'yle temas halinde...
Liverpool Vida için İstanbul'a geliyor
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Beşiktaş'ın olabilecek en yüksek bedelle elden çıkarmak istediği Domagoj Vida için beklenen talip çıktı: Liverpool. Premier Lig ekiplerinden West Ham United ve Everton ile pazarlıkları yürüten siyah-beyazlılar, daha yüksek bütçeye sahip Liverpool'un ilgisini görünce fiyat artırdı ve rotasını Merseyside devine çevirdi.
Liverpool Vida için İstanbul'a geliyor
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Kadrosunda Vida'nın Hırvatistan Milli Takımı'ndan partneri Dejan Lovren'i de bulunduran Kırmızılar'ın bu bölgede rotasyonu geniş tutmak istediği ve Vida'ya yöneldiği ifade ediliyor.
Liverpool Vida için İstanbul'a geliyor
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Liverpool yetkilileri, yarın İstanbul'a gelecek. Liverpool'un kıskacındaki Vida'yla ilgilenen bir diğer dev ise Paris Saint- Germain. Milan'ın dünyaca ünlü stoperi Leonardo Bonucci için İtalyan ekibiyle görüşmeleri sürdüren PSG kurmayları, 50 milyon Euro'luk bonservis bedelini çok bulursa Vida'ya yönelecek.
Liverpool Vida için İstanbul'a geliyor
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Bu durum gerçekleşirse Beşiktaş'ın Hırvat oyuncu için 30 milyon Euro'luk bonservis bedelinde ısrarcı olması bekleniyor. (SABAH)