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30 Mayıs 2020, Cumartesi
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Listenin başına onu yazdı! İşte Beşiktaş'ın istediği yıldız

Virüs salgını sebebiyle lige verilen arada gelecek sezonun transfer çalışmalarını yapan Beşiktaş, önemli bir ismi gündemine aldı. İşte teknik direktör Sergen Yalçın'ın liste başına yazdığı o isim ve detaylar...

30 Mayıs 2020 Cumartesi 09:03
Listenin başına onu yazdı! İşte Beşiktaş'ın istediği yıldız

Corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada yeni sezonun transfer planlamasını yapan Beşiktaş'ın stratejisi belli oldu.

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Listenin başına onu yazdı! İşte Beşiktaş'ın istediği yıldız

Siyah-beyazlı takım, gelecek sezon virüsün yarattığı olumsuz tablo sonrası ekonomik nedenlerden dolayı potansiyelli ve genç isimlere yönelecek.

Listenin başına onu yazdı! İşte Beşiktaş'ın istediği yıldız

Takvim'de yer alan habere göre teknik direktör Sergen Yalçın'ın belirlediği listenin başında Arnavut ön libero Taulant Xhaka var.

Listenin başına onu yazdı! İşte Beşiktaş'ın istediği yıldız

Arsenal'den kiralanan Mısırlı yıldız Mohamed Elneny ile yeniden anlaşılmazsa Basel'li oyuncunun hedefte olacağı ifade edildi.

Listenin başına onu yazdı! İşte Beşiktaş'ın istediği yıldız

Basel'in 29 yaşındaki yıldızı Taulant Xhaka, bu sezon takımıyla 33 karşılaşmaya çıktı ve bu maçlarda 3 asist üretti.

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