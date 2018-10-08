Konyaspor - Beşiktaş maçında kim nasıl oynadı? - Galeri - Fotomaç
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    08 Ekim 2018, Pazartesi
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    Konyaspor - Beşiktaş maçında kim nasıl oynadı?

    Spor Toto Süper Lig'in 8.haftasında Beşiktaş'ın deplasmanda Konyaspor ile 2-2 berabere kaldığı mücadelenin oyuncu performanslarını sizin için değerlendirdik.
    8 Ekim 2018 Pazartesi, 10:34:01 Güncelleme: 10:45:30
    Konyaspor - Beşiktaş maçında kim nasıl oynadı?
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    Konyaspor - Beşiktaş maçında kim nasıl oynadı?

    Loris Karius - 6.3/10 | Yıldız kaleci, maç boyu vasat bir performans ortaya koydu.

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    Konyaspor - Beşiktaş maçında kim nasıl oynadı?
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    Konyaspor - Beşiktaş maçında kim nasıl oynadı?

    Gökhan Gönül - 7.6/10 (Maçın Yıldızı) | Yıldız oyuncu, Beşiktaş adına sahanın en iyi ismiydi. Çizgiden çıkarttığı topa rağmen takımının ikinci golü yemesine engel olamadı.

    Konyaspor - Beşiktaş maçında kim nasıl oynadı?
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    Konyaspor - Beşiktaş maçında kim nasıl oynadı?

    Pepe - 6.4/10 | Yıldız oyuncu, maç boyu vasat bir görüntü ortaya koydu.

    Konyaspor - Beşiktaş maçında kim nasıl oynadı?
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    Konyaspor - Beşiktaş maçında kim nasıl oynadı?

    Domagoj Vida - 4.9/10 | Vida, 28.dakikada gördüğü kırmızı kart ile bir kişi eksik bırakırken bir de penaltıya sebebiyet verdi. Sahanın en kötüsüydü.

    Konyaspor - Beşiktaş maçında kim nasıl oynadı?
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    Konyaspor - Beşiktaş maçında kim nasıl oynadı?

    Caner Erkin - 5.8/10 | Tecrübeli oyuncu, çok kötü bir performans ortaya koydu. Beşiktaş neredeyse tüm hücumları onun kanadından yedi.

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