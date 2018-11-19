Kartal’ın Rafael sevdası bitmiyor - Galeri - Fotomaç
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    20 Kasım 2018, Salı
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    GALERİ

    Kartal’ın Rafael sevdası bitmiyor

    Lyon'un Brezilyalı sağ beki Rafael, yeniden Beşiktaş için yazılmaya başlandı.
    19 Kasım 2018 Pazartesi, 23:00:12 Güncelleme: 07:51:04
    Yine yeniden Rafael
    Yine yeniden Rafael

    Beşiktaş devre arasında transfer yapmak için erken start verdi.

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    Yine yeniden Rafael
    Yine yeniden Rafael

    Siyah-Beyazlı yönetim başta golcü olmak üzere birkaç mevki için araştırmalarını sürdürürken İtalyan internet sitesi Calciomercato, Beşiktaş'ın ilk hedefinin Lyon'da forma giyen Rafael'i transfer etmek olduğunu iddia etti.

    Yine yeniden Rafael
    Yine yeniden Rafael

    Bu sezon 10 maçta forma giydi

    28 yaşındaki Rafael bu sezon 10 maçta Lyon forması giydi ve bu karşılaşmalarda bir asist yaptı.

    Yine yeniden Rafael
    Yine yeniden Rafael

    Brezilyalı oyuncu Şampiyonlar Ligi'nde de iki maçta oynadı.

    Yine yeniden Rafael
    Yine yeniden Rafael

    Rafael Lyon'da ilk 11 oyuncusu konumunda.

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