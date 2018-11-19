Kartal’ın Rafael sevdası bitmiyor

Lyon'un Brezilyalı sağ beki Rafael, yeniden Beşiktaş için yazılmaya başlandı.
19 Kasım 2018 Pazartesi, 23:00:12
Güncelleme: 07:51:04
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Yine yeniden Rafael
Beşiktaş devre arasında transfer yapmak için erken start verdi.
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Yine yeniden Rafael
Siyah-Beyazlı yönetim başta golcü olmak üzere birkaç mevki için araştırmalarını sürdürürken İtalyan internet sitesi Calciomercato, Beşiktaş'ın ilk hedefinin Lyon'da forma giyen Rafael'i transfer etmek olduğunu iddia etti.
Yine yeniden Rafael
Bu sezon 10 maçta forma giydi
28 yaşındaki Rafael bu sezon 10 maçta Lyon forması giydi ve bu karşılaşmalarda bir asist yaptı.
Yine yeniden Rafael
Brezilyalı oyuncu Şampiyonlar Ligi'nde de iki maçta oynadı.