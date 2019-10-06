Kartal'ın hedefi yükselmek! İşte Beşiktaş'ın Alanyaspor 11'i - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
06 Ekim 2019, Pazar
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Kartal'ın hedefi yükselmek! İşte Beşiktaş'ın Alanyaspor 11'i

Süper Lig'de 6 maçta 1 galibiyet alarak düşme hattına kadar inen Kara Kartal, Alanyaspor'u Vodafone Park'ta ağırlıyor. Hedef lideri devirerek beyaz sayfa açmak ve yükselişe geçmek. Zorlu maç öncesi Beşiktaş teknik direktörü Abdullah Avcı sahaya süreceği ilk 11'i netleştirdi. İşte Beşiktaş'ın Alanyaspor 11'i...
6 Ekim 2019 Pazar 07:51 Güncelleme: 06.10.2019 07:51
Kartal'ın hedefi yükselmek! İşte Beşiktaş'ın Alanyaspor 11'i

Süper Lig'in 7. haftasında lider Alanyaspor'u konuk edecek olan Beşiktaş, üzerinde dolaşan kara bulutları dağıtarak yeniden beyaz bir sayfa açmanın peşinde...


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Kartal'ın hedefi yükselmek! İşte Beşiktaş'ın Alanyaspor 11'i

Ligde geride kalan 6 maçta 1 galibiyet ve 2 beraberlik alarak sadece 5 puan toplayabilen siyah-beyazlılar, bu akşamki zorlu mücadeleden üç puan alarak yeniden yükselişe geçmeyi hedefliyor.

Kartal'ın hedefi yükselmek! İşte Beşiktaş'ın Alanyaspor 11'i

Hem Süper Lig, hem de UEFA Avrupa Ligi'nde üst üste kötü sonuçlar alan Kartal, sahadan galibiyetle ayrılarak yaşanan krizi durdurmak istiyor.

Kartal'ın hedefi yükselmek! İşte Beşiktaş'ın Alanyaspor 11'i

DEĞİŞİKLİKLER OLACAK
Hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde Wolverhampton'ı konuk eden ve 90+3. dakikada yediği golle sahadan 1-0'lık yenilgiyle ayrılan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Avcı, takımı bu maça motive etmek için çabalıyor.

Kartal'ın hedefi yükselmek! İşte Beşiktaş'ın Alanyaspor 11'i

Wolves karşısında oynanan futbolun pozitif noktalarını oyuncularına aktaran ve özellikle savunma konusunda rakibi hapsettiklerini oyuncularına hatırlatan Avcı, oyun sisteminde ufak değişiklikler yaparak takımı sahaya sürecek.


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