Kartalda sistem değişti: Kişiye özel taktik

İkinci kamp dönemindeki hem idmanlardaki taktik maçları hem de hazırlık karşılaşmalarında ise bu kez 4-1-4-1 sistemi uygulandı. Avusturya kampına Başkan tarafından sakatlık gerekçe gösterilerek ana amaç pazarlanması olarak gösterilen Negredo kampa gelince Güneş, bu defa sistemde 4-1-4-1 yöneldi. Şenol Güneş'in elindeki malzeme ile farklı sistem arayışına girmesi bu kampın en can alıcı fotoğrafıydı. Başarılı teknik adamı, uzun bir aradan sonra ilk defa sarf ettiği "Keşke önce Vida gitseydi de Tosic'i satmasaydık" sözleri kampın gidişatını ve Güneş'in adeta ruh halini yansıtması adına çok önemliydi.