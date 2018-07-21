Kartalda sistem değişti: Kişiye özel taktik

Kartal'da sistem değişti: Kişiye özel taktik
Beşiktaş'ın Slovakya ve Avusturya kamplarında, teknik patron Şenol Güneş'in eldeki malzeme ile yeni bir sistem ve yeni bir anlayış çıkarmaya çalıştığını gördük. Negredo'nun kadro dışı bırakıldığı ilk kamp döneminde Dünya Kupası'na giden ve yeni gelmesi muhtemel oyuncularından yoksun kalınca ilk maçlara 4-4-2 sistemi uygulandı. İki güçsüz Macar takımı Siofok ve Gyirmot maçlarına Güneş, bu taktiği denerken, ileri uçta Love ve Larin'in neler yapabileceğini görmeye çalıştı. Şenol Güneş, Vagner Love'u Gyirmot maçında oyundan çıkarken elini sıktığı görülürken, kafasından bu sistemde "Gökhan Töre topla az oynar ve zamanında pas verirse, bu dörtlü orta sahaya iş yapabilir" diye düşünmüştü.
İkinci kamp dönemindeki hem idmanlardaki taktik maçları hem de hazırlık karşılaşmalarında ise bu kez 4-1-4-1 sistemi uygulandı. Avusturya kampına Başkan tarafından sakatlık gerekçe gösterilerek ana amaç pazarlanması olarak gösterilen Negredo kampa gelince Güneş, bu defa sistemde 4-1-4-1 yöneldi. Şenol Güneş'in elindeki malzeme ile farklı sistem arayışına girmesi bu kampın en can alıcı fotoğrafıydı. Başarılı teknik adamı, uzun bir aradan sonra ilk defa sarf ettiği "Keşke önce Vida gitseydi de Tosic'i satmasaydık" sözleri kampın gidişatını ve Güneş'in adeta ruh halini yansıtması adına çok önemliydi.
VAGNER LOVE: Özellikle Adriano katıldıktan sonra neşesi çok arttı.
Profesyonel oyuncu.
Babel'in yaşadığı transfer süreci gerilimini yaşamadı. Sanki 'bir yere gitmiyorum, buradayım' havasındaydı.
Bütün çalışmalara katıldı. Küçük takımlara karşı oynanan maçlarda sert savunmalar büyük takımlara karşı fazla varlık gösteremedi.
O yüzden mutlaka golcü takviyesine takımın ihtiyacı var.
LARİN: Herkes Negredo'nun da yokluğunda Larin'in ne yapacağını merak ediyordu. Çok çalışkan iyi bir niyetli bir oyuncu. Şenol Güneş normal idmanların dışında Larin ve Orkan'a kullanmadıkları ters ayakları ile çalışmalar yaptırdı.
Hazırlık maçlarında Larin tek başına takımı sırtlayacak güveni vermedi. Bu sorumluluğu olmaya hazır hissini vermedi.
Güneş şu anda 4-5-1 sistemi ile Larin şans vermeyi planlıyor. Kampta çok çalıştı ama henüz yeterli gibi gözükmedi.