Kartalda Harun operasyonu! - Galeri - Fotomaç
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    Kartal'da Harun operasyonu!

    14 Temmuz 2018 Cumartesi, 23:50:10 Güncelleme: 01:28:31
    Kartal'da Harun operasyonu
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    Kartalda Harun operasyonu

    Yeni sezon öncesinde transfer harekatını sürdüren siyah-beyazlılar, İspanyol kaleci Fabricio'ya gelen teklifler nedeniyle '1 numara' arayışına başladı.

    Kartal'da Harun operasyonu
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    Kartalda Harun operasyonu

    Siyah-beyazlıların listesine giren ilk ismin Bursasporlu Harun Tekin olduğu öğrenildi.

    Kartal'da Harun operasyonu
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    Kartalda Harun operasyonu

    Transfer, yeşil-beyazlı ekibin hocası Samet Aybaba'nın, "Harun için de bazı teklifler var. Ne olur ne biter, bilinmez" sözleriyle ortaya çıktı.

    Kartal'da Harun operasyonu
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    Kartalda Harun operasyonu

    3.5 MİLYON EURO İSTİYOR
    Aybaba'nın bu sözlerinin ardından Beşiktaşlı yetkililerin önümüzdeki hafta içinde yeşil-beyazlı kulübün kapısını çalacağı belirtildi.

    Kartal'da Harun operasyonu
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    Kartalda Harun operasyonu

    Siyah-beyazlıların deneyimli çalıştırıcısı Şenol Güneş'in Bursaspor'dan eski öğrencisine sıcak baktığı bildirildi.

    Kartal'da Harun operasyonu
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    Kartalda Harun operasyonu

    Öte yandan Bursaspor kariyerinde 149 maça çıkan 29 yaşındaki kaleci için Bursaspor'un 3.5 milyon euro bonservis bedeli belirlediği öğrenildi.

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