Kartalda Harun operasyonu! - Galeri - Fotomaç
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Kartal'da Harun operasyonu!
14 Temmuz 2018 Cumartesi, 23:50:10
Güncelleme: 01:28:31
Kartal'da Harun operasyonu
Yeni sezon öncesinde transfer harekatını sürdüren siyah-beyazlılar, İspanyol kaleci Fabricio'ya gelen teklifler nedeniyle '1 numara' arayışına başladı.
Kartal'da Harun operasyonu
Siyah-beyazlıların listesine giren ilk ismin Bursasporlu Harun Tekin olduğu öğrenildi.
Kartal'da Harun operasyonu
Transfer, yeşil-beyazlı ekibin hocası Samet Aybaba'nın, "Harun için de bazı teklifler var. Ne olur ne biter, bilinmez" sözleriyle ortaya çıktı.
Kartal'da Harun operasyonu
3.5 MİLYON EURO İSTİYOR
Aybaba'nın bu sözlerinin ardından Beşiktaşlı yetkililerin önümüzdeki hafta içinde yeşil-beyazlı kulübün kapısını çalacağı belirtildi.
Kartal'da Harun operasyonu
Siyah-beyazlıların deneyimli çalıştırıcısı Şenol Güneş'in Bursaspor'dan eski öğrencisine sıcak baktığı bildirildi.
Kartal'da Harun operasyonu
Öte yandan Bursaspor kariyerinde 149 maça çıkan 29 yaşındaki kaleci için Bursaspor'un 3.5 milyon euro bonservis bedeli belirlediği öğrenildi.